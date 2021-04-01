Ecel Teri Dökmek ne demek? Ecel Teri Dökmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler kullanılırken gerçek anlamlarına da önem verilmeli. Yani gerçek anlamını bilmediğiniz bir deyimi mecazi anlamda kullanmanız da mümkün değildir. Bu yüzden deyimlerin anlam bakımından nasıl bir etkiye sahip oldukları hakkında bilgi edinmek gerekiyor.

Ecel Teri Dökmek Ne Demek?

Ecel teri dökmek tehlikeli bir durum karşısında aşırı korkmak ve büyük bir sıkıntıya girmek olarak biliniyor. Korkunun şiddetini belirtmek için genellikle bu deyim tercih ediliyor.

Ecel Teri Dökmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Ecel teri dökmek deyimi genellikle mecaz anlamı ile cümlelere şekil veriyor. Zor bir durumda kalmak ve çıkmak için gereğinden fazla çaba harcamak şeklinde de ifade ediliyor.

Ecel Teri Dökmek Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı

Hastanede beklerken ecel teri döktüm.