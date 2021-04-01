Ecel Teri Dökmek ne demek? Ecel Teri Dökmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Deyimler kullanım alanına göre gerçek ya da mecaz anlamları ile cümleye şekil verebilirler. Deyimlerin genellikle mecaz anlamları kullanıldığı bilinen bir durumdur. Bu yüzden cümle içinde kullanımına son derece dikkat edilmesi gerekir. Çünkü deyimler cümlenin etki alanını da müdahale eder. Bu sebeple deyimlerin hangi alanlarda hangi ve hangi anlamlarda kullanılacağı konusunu sizin için sonuçları derledik.
Deyimler kullanılırken gerçek anlamlarına da önem verilmeli. Yani gerçek anlamını bilmediğiniz bir deyimi mecazi anlamda kullanmanız da mümkün değildir. Bu yüzden deyimlerin anlam bakımından nasıl bir etkiye sahip oldukları hakkında bilgi edinmek gerekiyor.
Ecel Teri Dökmek Ne Demek?
Ecel teri dökmek tehlikeli bir durum karşısında aşırı korkmak ve büyük bir sıkıntıya girmek olarak biliniyor. Korkunun şiddetini belirtmek için genellikle bu deyim tercih ediliyor.
Ecel Teri Dökmek Deyiminin Anlamı (TDK)
Ecel teri dökmek deyimi genellikle mecaz anlamı ile cümlelere şekil veriyor. Zor bir durumda kalmak ve çıkmak için gereğinden fazla çaba harcamak şeklinde de ifade ediliyor.
Ecel Teri Dökmek Deyiminin Cümle İçinde Kullanımı
Hastanede beklerken ecel teri döktüm.