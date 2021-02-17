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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 17.02.2021 - 04:39 | Son Güncelleme:

Ecel Geldi Cihane Baş Ağrısı Bahane atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Ecel Geldi Cihane Baş Ağrısı Bahane atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Türkçede birbirinden farklı anlamlarda pek çok atasözü bulunmaktadır. Ecel Geldi Cihane Baş Ağrısı Bahane atasözü de bu sözlerden birisidir. Bu atasözü günlük hayatta da sık kullanıldığı için anlamı merak edilmektedir. Peki Ecel Geldi Cihane Baş Ağrısı Bahane atasözünün anlamı nedir? Sizlere bu atasözünün örnek cümle içinde kullanımı ve anlamını detaylıca derledik.

Atasözlerinin anlamlarını Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bulmak mümkündür. Ecel Geldi Cihane Baş Ağrısı Bahane atasözünün de anlamı TDK sözlüklerinde belirtilmiştir.

 Ecel Geldi Cihane Baş Ağrısı Bahane Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Doğada her canlı doğar gelişir ve ölür. Bu nedenle insanlarda zamanı geldiğinde vefat edecektir. Ecel Geldi Cihane Baş Ağrısı Bahane atasözü bu anlamda kullanılan bir sözdür. Türk Dil Kurumu sözlüklerine göre Ecel Geldi Cihane Baş Ağrısı Bahane atasözünün anlamı şu şekilde açıklanmıştır:

 - Kişi nasıl olsa ölür. Ama ölümü bir nedene dayanmaktadır. Bazı ölümlerin nedeni olarak gösterilen nedenler ölüm soncunu doğuracak şeylerden uzaktır. Bu nedenler bahanedir, burada asıl neden kişinin yaşam süresinin bitmiş olmasıdır.

 Ecel Geldi Cihane Baş Ağrısı Bahane Atasözünün Cümle İçerisinde Kullanımı

 - Dedem ölüm ile ilgili nasihat ederken ecel geldi cihane, baş ağrısı bahane sözünü de söyledi.

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