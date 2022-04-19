Ecdad Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Osmanlıda Ecdad Kelimesinin Anlamı

Ecdat kelimesiyle eş anlamlı olan dört sözcük vardır. Bu kelimelerden ikisi öz Türkçe iken diğer ikisi Arapça kökenlidir: 1- Nesiller 2- Atalar 3- Kuşak 4- Eslaf
Ecdad Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Türkçede -ler -lar çoğul eki olarak kullanılır. Arapçada ise bir kelimenin çoğulu o kelimenin kökünden türetilir. Ecdad kelimesi de ''cet'' kelimesinden türetilmiştir ve cetler, atalar manasına gelir.
Arapçada diğer çoğul kelimelere örnekler:
1- Etfal - Tıfıl - Çocuklar
2- Elvan - Levn - Renkler
3- Eltaf - Lütuf - Lütuflar, İhsanlar, Bağışlar
4- Esnaf - Sınıf - Sınıflar, aynı işi yapan meslek grupları
5- Ekabir - Kebir - Saygın kişiler
Osmanlıda Ecdad Kelimesinin Anlamı
Osmanlıda ecdad kelimesi, hem atalar hem de anne baba manasında kullanılmıştır.
Ecdad Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- Maalesef günümüz gençlerinin çoğu ecdadının kültürünü ve tarihini merak etmiyor.
2- Ecdadımız 600 yıllık Osmanlı tarihi boyunca birçok şanlı zafere imza atmıştır.
Not: Ecdad kelimesi, çoğul olduğu için kelimenin ''ecdadlar'' şeklindeki kullanımı yanlıştır.