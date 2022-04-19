Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Ecdad Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Osmanlıda Ecdad Kelimesinin Anlamı

Ecdad Ne Demek, Ne Anlama Gelir Osmanlıda Ecdad Kelimesinin Anlamı

Dilimize Arapçadan geçen ecdad kelimesi ''cedd'' sözcüğünün çoğuludur. Cedd kelimesi Osmanlı döneminde ata ve soy manasında kullanılmıştır. Örneğin: ''Ceddin deden, neslin babam''. Ecdad ise, cetler, dedeler ve soylar demektir. Kelime, mecazen milletlerin ortak tarihi ve geçmişi anlamında da kullanılır. Ecdad kelimesinin anlamını örnek cümlelerle ayrıntılı olarak derledik.

Haberin Devamı

Ecdat kelimesiyle eş anlamlı olan dört sözcük vardır. Bu kelimelerden ikisi öz Türkçe iken diğer ikisi Arapça kökenlidir: 1- Nesiller 2- Atalar 3- Kuşak 4- Eslaf 

 Ecdad Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Türkçede -ler -lar çoğul eki olarak kullanılır. Arapçada ise bir kelimenin çoğulu o kelimenin kökünden türetilir. Ecdad kelimesi de ''cet'' kelimesinden türetilmiştir ve cetler, atalar manasına gelir. 

 Arapçada diğer çoğul kelimelere örnekler: 

 1- Etfal - Tıfıl - Çocuklar

 2- Elvan - Levn - Renkler

 3- Eltaf - Lütuf - Lütuflar, İhsanlar, Bağışlar

 4- Esnaf - Sınıf - Sınıflar, aynı işi yapan meslek grupları

 5- Ekabir - Kebir - Saygın kişiler 

 Osmanlıda Ecdad Kelimesinin Anlamı 

 Osmanlıda ecdad kelimesi, hem atalar hem de anne baba manasında kullanılmıştır.

Haberin Devamı

  Ecdad Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- Maalesef günümüz gençlerinin çoğu ecdadının kültürünü ve tarihini merak etmiyor. 

 2- Ecdadımız 600 yıllık Osmanlı tarihi boyunca birçok şanlı zafere imza atmıştır. 

 Not: Ecdad kelimesi, çoğul olduğu için kelimenin ''ecdadlar'' şeklindeki kullanımı yanlıştır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
5 haftanın zirvesini gördü Altın için ‘kritik’ toplantı

5 haftanın zirvesini gördü! Altın için ‘kritik’ toplantı

#Altın Fiyatları
Elon Muska ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek

Elon Musk'a ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek?

#Twitter

BAKMADAN GEÇME!

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

Mecnun’un ‘Leyla’sı başkasına âşık

#Deniz Işın
5 haftanın zirvesini gördü Altın için ‘kritik’ toplantı

5 haftanın zirvesini gördü! Altın için ‘kritik’ toplantı

#Altın Fiyatları
Elon Muska ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek

Elon Musk'a ait bir Twitter neden dünya için kâbus demek?

#Twitter