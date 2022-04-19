Ecdad Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Osmanlıda Ecdad Kelimesinin Anlamı

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Ecdat kelimesiyle eş anlamlı olan dört sözcük vardır. Bu kelimelerden ikisi öz Türkçe iken diğer ikisi Arapça kökenlidir: 1- Nesiller 2- Atalar 3- Kuşak 4- Eslaf

Ecdad Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Türkçede -ler -lar çoğul eki olarak kullanılır. Arapçada ise bir kelimenin çoğulu o kelimenin kökünden türetilir. Ecdad kelimesi de ''cet'' kelimesinden türetilmiştir ve cetler, atalar manasına gelir.

Arapçada diğer çoğul kelimelere örnekler:

1- Etfal - Tıfıl - Çocuklar

2- Elvan - Levn - Renkler

3- Eltaf - Lütuf - Lütuflar, İhsanlar, Bağışlar

4- Esnaf - Sınıf - Sınıflar, aynı işi yapan meslek grupları

5- Ekabir - Kebir - Saygın kişiler

Osmanlıda Ecdad Kelimesinin Anlamı

Osmanlıda ecdad kelimesi, hem atalar hem de anne baba manasında kullanılmıştır.

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Ecdad Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Maalesef günümüz gençlerinin çoğu ecdadının kültürünü ve tarihini merak etmiyor.

2- Ecdadımız 600 yıllık Osmanlı tarihi boyunca birçok şanlı zafere imza atmıştır.

Not: Ecdad kelimesi, çoğul olduğu için kelimenin ''ecdadlar'' şeklindeki kullanımı yanlıştır.