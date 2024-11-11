Ebeveynlere ara tatil önerileri

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Okulların tatil olması, bir haftalık sürecin çocuklar için yeniden planlanması anlamına gelir. Bu süreçte çocuklara hem dinlenme, hem eğlenme, hem de çalışmalardan kopmaması için yeni planlar gerekir. Bu sürecin öğretmen ve ebeveynler tarafından olabildiğince çatışmadan uzak uzlaşı içerisinde yönlendirilmesi ve geçirilmesi verimlik açısından çok önemli. Bu dönemde öğretmen ve velilerin de yapacakları bulunuyor. Öğretmenlerin yapacaklarının başında ödevlendirme gelir. Çalışma ve okuma davranışları birer alışkanlıktır. Alışkanlıkların zor kazanıldığı ,kolay kaybedildiği biliniyor. Bu nedenle öğretmenler çocuklara okuma ve çalışma alışkanlıklarını kaybetmemeleri için ödevler veriyor. Verilen bu ödevlerin öğrencileri zorlayıcı ve yorucu olmaması, çalışma disiplini ve alışkanlıklarını sürdürmek, sorumluluklarını yerine getirmek için olduğu unutulmamalı ve fazla ödev vermekten kaçınılmalı.

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TEKNOLOJİ KULLANIMI SINIRLANDIRILMALI

Aileler ise çocuklara evde ders çalışma, kitap okuma, eğlenme, oynama ve teknoloji ile geçirecekleri zamanlama konusunda yardımcı olabilirler. Bilindiği gibi zaman teknoloji zamanı, içinde yaşadığımız çağ ise teknoloji çağı. Çocukları, içinde bulunduğumuz zaman ve çağın gerekleri dışında tutmak neredeyse imkansız. Ancak teknoloji kullanımına sınırlama getirilmesi gerekiyor. Tatil döneminde kontrollü ve sınırlı teknolojik aletler kullanımına izin verilmelidir. Hatta haftada bir gün telefon, tablet, bilgisayar ve televizyon kullanımı ile ilgili detoks yapılabilir yani teknolojisiz bir gün geçirilebilir. Elbette ki bunu yaparken yasak şeklinde değil, diğer seçeneklerin de çocuğa sunulması gerekir. Alternatif seçenekler sunulurken çocukların ilgi alanları, yapmaktan hoşlandıkları hobileri dikkate alınmalı.

TATİLDE NELER YAPILABİLİR?

Bunlara örnek olarak şunlar verilebilir:

* Evde birlikte kutu oyunları gibi oyunlar oynanabilir

* Resim müzik gibi sanatsal aktiviteler yapılabilir. Örneğin birlikte resim yapmak, şarkı söylemek gibi..

* Çocuklarla birlikte hava durumuna göre yürüyüş yapılabilir. Bisiklete binme, imkan varsa yüzme veya tenis yapılabilir.

* Oyun parklarına gidilebilir. Oyun parklarına giderken arkadaşları da çağırılabilir.

* Çocuklara el işi öğretilebilir. Burada belediyelere de iş düşmektedir, çocuklar için kısa dönemli el işi beceri kursları açılabilir.

* Fiziksel aktivitelere yer verilebilir. Olanak varsa spor salonlarına, yüzme havuzlarına gidilebilir.

* Aile, akraba, arkadaş, komşu ziyaretleri yapılabilir.

* Çocuklar kil ve hamurla oynamayı çok severler, birlikte kil ve hamurla oynanabilir.

* Çocuklarla birlikte mutfağa girilip pasta, börek ve yemek yapılabilir.

* Balık, kuş, kaplumbağa gibi hayvan edinilebilir, hayvan sevgisi aşılanabilir.

* Evdeki artık malzemelerden oyuncak yapılabilir. Örneğin kumaşlardan bebek, kartondan araba yapmak gibi..

* Çocukla birlikte çizgi film izlenebilir, sinemaya gidilebilir. İzlenen filmler üzerine konuşulabilir.

* Yaşadıkları şehirde müze gezmeleri yapılabilir, tiyatroya gidilebilir.

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ONLARI TAKDİR ETMEYİ UNUTMAYIN

Burada dikkat edilecek nokta çocukların bir yandan çalışma ve okuma alışkanlıklarından uzaklaşmadan zamanlarını hoşlanacakları aktiviteler ile doldurmak, eğlenmesini ve dinlemesini sağlamak. Önemli olan çocukların bir şeyler yapması değil, çocuklarla birlikte bir şeyler yapılması. Ailelerin çocuklarla birlikte keyifli zaman geçirmesi çocuklar için çok kıymetli. Çocuklarla birlikte bir şeyler yaparken de çocukların hevesini kırmamak, takdir etmek, teşekkür etmek çok önemli. Çocuklara yetişkin olduklarında tatillerde neler aklında kaldığını, aileleri ile birlikte yaptıkları aktiviteleri söyleyecekler. Bunlar yaşantıdır. İnsanı mutlu eden ve hatırlananlar ise yaşantılardır.

Bu dönemde çocuklar aktiviteler yaparken evi dağıtabilirler, anlayışlı hoşgörülü olunmalı, daha sonra birlikte ev toplanmalı.. Unutmayalım dağınık ev toplanabilir ama travmatik, yaralayıcı yaşantıları ve anıları toplamak zordur.

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PROF. DR. NURTEN SARGIN KİMDİR?

Prof. Dr. Nurten Sargın, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü’nü bitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Bu süreçte Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde Psikolog, Uzman Psikolog ve Psikolog Dr. olarak çalıştı. 2000-2011 yılları arasında Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi olarak çalıştı. Halen Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Profesör Doktor olarak görev yapıyor. Çok sayıda kitabı, kitap bölümleri, makaleleri, ulusal ve uluslararası düzeyde sunulmuş ve yayımlanmış bildirileri, proje görevleri, ABD ve Finlandiya’da mesleki deneyimleri bulunuyor. Evli ve 2 çocuk annesi.