Ebeveynler için ‘Maarif Modeli’ okulları açılıyor

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MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, çocukların bütüncül gelişiminde ailenin en önemli etkenlerden biri olduğunu gösteren araştırma sonuçlarından hareketle halk eğitimi merkezlerindeki 'Aile Okulları' kapsamına Maarif Modeli Ebeveyn Okulu kurs programını da dâhil etti. Öğrenci velilerinin katılabileceği kursların programı, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli', 'Türk sosyal hayatında aile', 'ailece nitelikli zaman', 'ailede kültürel zenginlik', 'çocuğun başarısında aile', 'sosyal etkinliklere katılımın ve çevre bilincinin aile ve çocuk üzerindeki etkisi', 'hane içi dijital eğitim' ve 'akran ve arkadaşlık ilişkileri' olmak üzere 8 konudan oluşuyor. Halk eğitimi merkezlerinde, yüz yüze uygulanacak ve ücretsiz düzenlenecek kurslar; 32 ders saati olarak planlandı. Kurslar, Maarif Modeli formatörleri tarafından verilecek.

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ÇOCUKLARLA ETKİNLİK

Kurslar için alan uzmanlarınca çocukların bilişsel, fiziksel, sosyal yönlerini geliştirecek; doğal ortamda, aileleriyle, arkadaşlarıyla uyum içinde nitelikli zaman geçirmelerini sağlayacak oyun ve etkinlikler hazırlandı.

BECERİLERE YÖNELİK VELİ ROLLERİ

'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' konulu derslerde modelin felsefesi hakkında bilgiler aktarılacak, yeni öğretim programlarının beceriler çerçevesine yönelik yapısı ile velilerin rolü anlatılacak. Ayrıca modelin eylemlerden değerlere, değerlerden erdemli insana, erdemli insandan ise nihai hedef olan yaşanabilir çevrede, aile ve toplum ile huzurlu insana ulaşmayı amaçlayan yapısı aktarılacak.

VELİLERE ANLATILACAK KONU BAŞLIKLARI

Türk sosyal hayatında aile: Toplumsal bir kurum olarak aile, tarihsel süreçte Türk aile yapısı, Türk aile yapısındaki değişim ve dönüşüm, Türk aile yapısının karşılaştığı güncel sorunlar, mahalle kültürü ve komşuluk ilişkileri aktarılacak.

Ailece nitelikli zaman: Çocukla nitelikli zaman geçirmek, oyunun aile içi iletişimdeki yeri, oyunun çocuk gelişimine etkisi ile oyun ve etkinlikler anlatılacak.

Ailede kültürel zenginlik: Kitap okuma alışkanlığı kazandırmada, çocukların kültürel ve sanatsal yönlerini güçlendirmede ailenin görev ve sorumlulukları ile kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımın önemine ilişkin içerikler sunulacak.

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Çocuğun başarısında aile: Rol model olarak aile tiplerine vurgu yapılacak, 'sosyal ekinliklere katılımın ve çevre bilincinin aile ve çocuk üzerindeki etkisi' başlıklı derslerdeki başlıklar ise örneklerle anlatılacak.

Hane içi dijital eğitim: Ailelere bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımındaki rolleri anlatılacak. Dijital ortamların çocuklar üzerindeki etkileri ile dijital bağımlılık ve bağımlılığı önleme yollarına ilişkin bilgiler verilecek.

Akran ve arkadaşlık ilişkileri: Akran gruplarının olumlu ve olumsuz işlevleri, akran ilişkilerini iyileştirme ve geliştirme yolları ile özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların velilerine yönelik eğitimler verilecek.