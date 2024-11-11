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Ebeveynler ara tatilde çocuklarıyla nasıl vakit geçirmeli?

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#Ebeveynler Ara Tatilde Çocuklarıyla Nasıl Vakit Geçirmeli?#Konuk Yazar#Prof. Dr. Nurten Sargın
Ebeveynler ara tatilde çocuklarıyla nasıl vakit geçirmeli
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2024 15:53

Ara tatile çıkan öğrenciler için şimdi dinlenme vakti. Bu süreçte çocuklar, 9 gün boyunca okuldan uzak kalacak ve aileleriyle birlikte vakit geçirebilecek. Ancak tatil boyunca günlük planları değişecek olan çocukların rutinlerinin bozulmaması için ailelere büyük bir iş düşüyor.

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Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurten Sargın, tatil döneminde öğrencilerin eğitim öğretim sürecinden kopmaması adına ailelerin onlara uygun yeni planlamalar yapması gerektiğini söylüyor. Prof. Dr. Sargın, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında çocukların ara tatili verimli geçirmesi için ebeveynlere öneriler veriyor.

Prof. Dr. Nurten Sargın’ın yazısını okumak için tıklayın.

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#Ebeveynler Ara Tatilde Çocuklarıyla Nasıl Vakit Geçirmeli?#Konuk Yazar#Prof. Dr. Nurten Sargın

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