Ebeveynler ara tatilde çocuklarıyla nasıl vakit geçirmeli?

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Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurten Sargın, tatil döneminde öğrencilerin eğitim öğretim sürecinden kopmaması adına ailelerin onlara uygun yeni planlamalar yapması gerektiğini söylüyor. Prof. Dr. Sargın, hürriyet/eğitim sayfasında kaleme aldığı yazısında çocukların ara tatili verimli geçirmesi için ebeveynlere öneriler veriyor.
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