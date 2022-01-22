Ebeveyn nasıl yazılır? Ebeveyn kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre ebeveyn kelimesinin çeşitli anlamları bulunuyor. Türkçede tek başına ya da farklı cümleler içinde bu kelime sıkça kullanılıyor.

Ebeveyn Nasıl Yazılır?

Dilimizde pek çok kelime bulunuyor. Bu kelimelerin bazıları ise, dilimize başka dillerden geçmiş olduğu için yazılışları da merak konusu oluyor. Ebeveyn kelimesi, Arapça kökenli bir kelime olarak dilimize geçmiş ve uzun yıllardan beri kullanılmaya başlanmıştır. Dilimizde bu kelimenin doğru yazılışı “ebeveyn” şeklindedir. Ebeveyn kelimesi, Türkçede "ana baba, iki babalar" anlamına gelir.

Ebeveyn Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Türkçede genellikle pek çok kelime, yazıldığı gibi okunur. Ebeveyn kelimesi de bu kelimeler arasında yer alır. Bu kelimenin Yazılışı genellikle insanlar tarafından karıştırılıyor ve yanlış biliniyor. Ama yazım kurallarına uymak için kelimelerin doğru yazılışını da bilmek gerekiyor. Bu yüzden her gün pek çok kişi, ebeveyn kelimesinin doğru yazılışını merak edip araştırma gereği duyuyor. Bu kelimenin doğru yazışı “Ebeveyn”dir. Ebeveyn kelimesi, dilimizde anne ve babaları simgeler. Dilimizde çok sık kullanılan ebeveyn kelimesi, kullanıldığı yerlerde doğru bir şekilde yazılmalıdır. Bu nedenle de kelimenin doğru yazılışını bilmek gerekir.