Ebelik Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Ebelik bölümü, hamile kadınlar ve yeni doğan bebekler için hizmet verecek alanında bilgili ebeleri yetiştirir. Ebeler doğum öncesi ve doğum sonrası tüm kontrolleri yaparlar.

Ebelik Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Üniversitelerde bulunan ebelik bölümünde bu alanda çalışacak olan bilgili çalışanlar yetiştirilir. Ebelik bölümünü bitiren mezunlar hamile kadınlar, yeni anneler ve bebekleri için hizmet verirler. Ebelik sağlık alanının bir alt dalıdır.

Ebelik Nedir?

En çok tercih edilen meslekler arasında ebelik yer alır. Sağlık alanında önemli bir yere sahip olan ebelik doğum öncesi ve doğum sonrası tıbbi bakım ile ilgilenirler. Ebeler aynı zamanda yeni annelere danışmanlık da yaparak önemli destekler sağlarlar.

Ebelik Bölümünün Amacı Nedir?

Üniversitelerdeki ebelik bölümünün amacı bu alanda çalışacak sağlık personelleri yetiştirmektir. Özellikle yeni doğum yapacak olan anne adayları ile birebir görüşmeler yapan ebeler doğum sırasında bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesini sağlarlar. Bunun yanı sıra bebeklerin doğum sonrası bakımları ve anne sağlığı ile de ebeler ilgilenir.

Ebelik Mezunu Ne İş yapar?

Ebelik bölümünden mezun olan kişiler sağlık sektöründe çalışırlar. Ebelik bölümü mezunları özel hastanelerde ve devlet hastanelerinde doğumhane bölümünde çalışırlar. Bebeklerin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesini sağlayan ebeler aynı zamanda bebeklerin doğumdan sonraki sağlık durumları ile de ilgilenirler.

​​​​​​​Ebelik Kaç Yıllıktır?

Ebelik bölümü üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakülteleri kapsamında eğitim verir. Bunun yanı sıra ebelik bölümünde dört yıllık lisans eğitimi verilmektedir. Bu bölümde okuyan öğrenciler dört yıllık eğitimin ardından kendi alanlarında staj yaptıktan sonra işe başlarlar.

​​​​​​​Ebelik Okumak İçin Ne Gereklidir?

Ebelik okumak için sağlık hizmetlerine yatkın olmak gerekir. Özellikle kan tutması ve çeşitli alerjik durumların olmamasına da dikkat edilmelidir. Bunun yanı sıra ebelik bölümünde okumak isteyen gençlerin araştırmacı, disiplinli ve sorumluluk sahibi olması da beklenilen özellikler arasında yer alır.

​​​​​​​Ebelik Öğretimi İngilizce midir?

Üniversitelerin Sağlık Bilimleri Fakültesine bağlı olarak eğitim veren ebelik bölümünün öğretim dili Türkçe olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra ebelik bölümünde basit düzeyde İngilizce eğitim verilir.

​​​​​​​​​​​​​​Ebelik Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Ebelik bölümü sayısal puan türü ile almaktadır. O nedenle ebelik bölümünü tercih etmek isteyen kişiler üniversite sınavına girdiklerinde Matematik ve Fen Bilimleri sorularını çözmeliler. Bu sorular çözüldükten sonra yüksek puan alınarak iyi bir üniversiteye yerleşim sağlanabilir.

​​​​​​​Ebelik Bölümü Dersleri Nelerdir?

Üniversitelerdeki ebelik bölümlerinde anatomi, mikrobiyoloji, embriyoloji, histoloji, epidemiyoloji, doğum bilgisi ve anne yeni doğan sağlığı ve hizmetleri gibi pek çok ders verilir. Bu bölümde okuyan öğrenciler doğum bilgisi, anne ve çocuk sağlığı eğitimi, gebelikte dahili ve cerrahi hastalıklar ve ebelikte kişiler arası ilişkiler gibi pek çok dersi görürler.

​​​​​​​Ebelik Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Ebelik bölümünde dört yıllık eğitimini bitiren öğrenciler bu süre içerisinde birden fazla sayıda uygulama stajı yaparlar. Bölümlerinden "Ebe" unvanı ile mezun olan kişiler sağlık kuruluşlarında rahat bir şekilde iş bulabilirler. Onlar için iş olanakları oldukça geniştir.

​​​​​​​Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Üniversitelerin ebelik bölümünden mezun olan profesyonel ebeler özel hastanelerde ve devlet hastanelerde iş bularak buralarda çalışabilirler. Devlet hastanelerinde çalışmak isteyen ebelerin Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girerek buradan iyi bir puan almaları gerekir.

​​​​​​​Ebelik Çalışma Alanları Nelerdir?

Ebelik bölümünde akademik programlar kapsamında özel tıbbi bilgiler, kadın ve aile sağlığı merkezli bir eğitim verilir. Aynı zamanda empati yeteneği olan merhametli ve ekip çalışmasına yatkın ebeler yetiştirilir. Bu becerilere sahip olan kişiler ise çeşitli sağlık kuruluşlarında görev alabilirler.

​​​​​​​Ebelik Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Türkiye genelinde pek çok üniversitede ebelik bölümü bulunmaktadır. Özellikle İstanbul Medipol Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Karatay Üniversitesindeki ebelik bölümü tercih edilebilir. Bunun yanı sıra Ege Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Eskişehir Üniversitesi ve Biruni Üniversitesinde de ebelik bölümü bulunuyor. Bu bölümde okumak isteyen adaylar üniversite tercihlerini kendi puan türlerine göre yapabilirler.