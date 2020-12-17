Ebe nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Ebe olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Ebe, doğum sırasında doktor ve anne adaylarına direkt olarak yardımcı olmaktadır. Doğumda yardımcı olduğu kadar doğum sonrasında anne, baba, bebek ve aileye doğum öncesi ile sonrasında bakım ile destek sağlamakla görevli olan kişidir.

Ebe Nedir?

En eski ve sevilen mesleklerden birisi olan ebelik, daha çok kadınlar tarafından yapılmış olsa da günümüzde erkekler tarafından da tercih edilebilmektedir. Doğumu gerçekleştirme aşamasında yardımcı olan ebe, aynı zamanda bilgilendirme ve bakım hizmetlerini de doğum öncesi veya sonrasında aile bireylerine sağlamaktadır. Bunların yanı sıra anne, baba ve bebek sağılığını düzenli olarak izler ve takip eder.

Ebe Ne İş Yapar?

Ebeler genel olarak doğum sırasında doktor ve sağlık hekimlerine yardımcı olmaktadır. Yeni doğan bebeklerin aşılarını yapar ve lohusa desteği verirler. Bunun yanı sıra doğum öncesi ve sonrasında yapılması gereken tüm bakım ve işlemler hakkında ebeveynleri bilgilendirmektedirler.

Ebe Nasıl Olunur?

Ebe mesleğini tercih etmek ve ileride bu mesleği yerine getirmek isteyen kişiler, ebe nasıl olunur sorusuna yanıt arıyor. Ebe olmak için herhangi bir üniversitenin 4 yıllık ebelik bölümünü lisans derecesi ile bitirmek ve mezun olmak gerekmektedir.

Ebe Olma Şartları Nelerdir?

Ebe olmak için gereken şartların başında üniversitenin 4 yıllık ebelik bölümünden mezun olmak gelmektedir. Bunun dışında ebe olmak için kişilerden aranan bazı özellikler arasında sorumluluk sahibi, temiz, dikkatli, soğukkanlı, bilinçli, sabırlı, sevecen ve doğru karar veren kişiler olmasına dikkat edilmektedir.

Ebe’nin Görevleri Nelerdir?

Farklı alanlarda görev alacak olan ebelerin en temel görevleri şu şekilde sıralanmaktadır:

- Doğum sırasında ilaç ve enjeksiyon uygulaması yapmak.

- Hamilelik aşamasını adım adım izlemek ve takip etmek.

- Anne ve baba adayları için doğum hazırlık eğitimini doğru şekilde aktarmak.

- Yüksek risk sınıfında bulunan gebelikleri doktor veya farklı tıp uzmanlarına yönlendirmek.

- Anne ve baba adaylarını doğum ve sonrası için ruhsal açıdan doğuma hazırlamak ve onları tüm aşamalardan haberdar etmek.

- Yeni doğmuş olan bebeğin bakımı için anne ve babalara destek olmak ve onları en doğru şekilde bilinçlendirmek.

- Doğum için bebeğin durumunu takip etmek ve ağrı yönetim bilgisi uygulamak.

- Anne ve babalara gerekli olduğu durumlarda düşük yapma, hamileliğin sonlandırılması, ölü doğum yapma veya ölü doğum gibi olumsuz durumlarda nasıl başa çıkmaları gerektiği konusunda yardımcı olmak.

- Sağlıklı şekilde dünyaya gelmiş olan bebeğin emzirme, beslenme ve banyo yaptırma gibi günlük gerekli bakımlar için anne ve babaya detaylı tavsiyeler vermek.

- Bakımın sorunsuz ve sürekli olması için diğer sağlık bakım uzmanları ile iletişim kurmak.

Ebenin Maaşları Ne Kadar?

Üniversitenin 4 yıllık ebelik bölümünden mezun olmuş olan ebelerin alacak oldukları ortalama maaş miktarı 3.300 TL aralığındadır. Bunun yanı sıra ebenin en düşük maaşı 2.360 TL, en yüksek alacak olduğu maaş ise 4.170 TL arasında değişiklik göstermektedir.

Ebe İçin İş İmkanları Nelerdir?

Ebelik bölümünden mezun olan ebeler başta kamu kurumlarında olmak üzere özel sektörde çok farklı alanlarda iş imkânı bulabilmektedir. Aile klinikliklerinde kolay şekilde iş bulabilecek olan ebeler, farklı tedavi kurumlarında yardımcı ebe ve denetimci ebe adı altında görev alarak işe başlayabilmektedir. Ebelik bölümünü seçecek olan kişilerin fazla nöbete kalacakları ve hastane alanlarındaki zorlukları dikkate almaları gerektiğini bilmeleri tavsiye edilmektedir.