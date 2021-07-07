Ebced Nedir, Ne İşe Yarar? Evlilikte Ebced Hesabı Nasıl Yapılır?

Gerek günlük yaşantımızda gerekse evlenmek isteyen çiftlerin karşısına ebced kelimesi ebced hesabı yapımı gibi tabirler sıklıkla çıkmaktadır. Ebced hesabının İslamiyetteki yeri geleneksel bir olgu olup olmadığı merak konusu olmuş ve araştırılmaya konu olmuştur.

Ebced Nedir?

Arap alfabesinde her harfin bir rakamı karşılayacak şekilde anlamsız sekiz sözcüğün meydana getirdiği bir hesaplama biçimine ebced denmektedir.

Bu hesaplama biçiminde başta bulunan elif harfinden başlanmaktadır. Arap alfabesindeki her harf birden ona kadar birer birer, ondan yüze kadar onar onar, yüzden bine kadar yüzer yüzer arttırılır ve ortaya bir dğer çıkar.

Eski dönemde ise ebced sistemi matematikte nicelikleri göstermek amacıyla kullanılırdı. Ebced terimiyle alakalı olan bir de ebced hesabı teriminin tamını mevcuttur.

Ebced kelimesi Arap alfabesinin eski diziminden esinlenilerek ilk dört harfinin okunuşlarıyla tasarlanmıştır. Ebced rakamları denilen alfabetik bir sayı sistemini kullanan, kelime ya da cümlelerin sayısal değerini hesaplayan bu sonuçlardan anlamlar ve yorumlamalar çıkartan işleme de ebced hesabı denmektedir.

Ebced Ne İşe Yarar?

Ebced terimi, hesaplaması ve anlamları Gizli İlimler denilen sistemde yer almaktadır. Aslında ebced Arap harflerinin akılda kalması için tasarlanmış ve geliştirilmiş bir formüldür.

Çünkü bu sistemde eski Arap alfabesindeki her harfe bir rakam verilir. Eski dönemlerden günümüze kadar zaman ilerledikçe ebced harfleri değişik sistemlere göre farklı şekillerde sayı değerleri meydana getirmiştir.

Bu durum sonucunda ebced sistemi birbirleriyle karşılaştırılmış ve sonucunda da bazı şifreler olduğu ortaya çıkmıştır.

Örneğin bir ismin ebced değeri oluşturulabilmektedir. Bu oluşturulan ebced ise ilgili kişinin kişisel yıldız namesini bulmasını sağlamaktadır.

Bu sayede yıldız name burcu bulunmaktadır. Kişi de bu sisteme göre gelecekle ilgili haberlere ulaşmakta, ruhunu doyurmakta, merakını gidermekte, geçmişte yaşadığı olaylarla ilgili psikolojik analizler yapabilmektedir. Kişisel bilgilere dayalı olarak ilgili kişiyle alakalı ruhsal terapi yapabilmektedir. Ebced sayesinde kendi hayatıyla ilgili bilinmeyenleri keşfetmekte, anlayabilmekte, farklı bakış açısı geliştirebilmekte ve yorumlayabilmektedir.

Aslında ebced kişinin içindeki var olan gücünü ortaya çıkarmasına ve kendisini iyi hissetmesini sağlamaktadır.

Evlilikte Ebced Hesabı Nasıl Yapılır?

Evlilikte ebced hesabının yapılması ve yorumlanması ilgili kişilerin evlilik uyumlarına dair bilgiler elde etmek istemesinden kaynaklanmaktadır.

Bunun yanında evlenmeden önce birbirleriyle evlenmek isteyen kişiler evlilik hayatlarının nasıl geçeceğine dair yorumlamalar ve açıklamalar alabilmek adına evlilikte ebced hesabı yaptırma yöntemine başvurmaktadır.

Bu yapılan hesapla eşlerin birbirine uyumu, evliliğin nasıl geçeceği, sorunlar, mutluluklar, hangi ilişki durumunun uygunluğu gibi pek çok konuya değinilmekte ve yorumlanmaktadır.

Evlilikte ebced hesabının basit bir şekilde nasıl yapıldığını anlatmak gerekirse de ilk olarak ilgili kişilerin isimlerine gereksinim vardır. Kadın ve erkeğin isimleri belirlendikten sonra isimlerde harflerin karşılık geldiği rakamları eski Arap alfabesindeki sıralamaya göre bulunur ve rakamlar belirlenir.

Bu adımdan sonra artık isimler harf olmaktan çıkmış ve rakam sembollerine dökülmüştür. Daha sonra bu hesaplamaya yedi rakamı eklenir ve sekiz rakamına bölünür. Çıkan rakam sonucunun bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi olmasına göre de yorumlamalar ve anlamlandırmalar yapılır.

Örneğin çıkan rakam bir ise bu evlilik hayırlı demektir. Çıkan rakam iki ise bu çift çocuk sahibi olacak ve kavgalı bir hayat sürecek demektir.

Evlilikte evced hesabının nasıl yapıldığına dair uygulamalar, örnekler ve yukarıda belirtilen yorumlamalar araştırılarak da bulunabilir.