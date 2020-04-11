EBA’ya 1 ayda 1 milyar tık

UZAKTAN eğitim sürecinin başladığı mart ayı verilerine göre, ‘eba.gov.tr’, küresel ölçekte hizmet veren birçok popüler uzaktan eğitim platformunu geride bırakarak dünyada eğitim alanında en çok ziyaret edilen 6’ncı internet sitesi oldu. Aynı zamanda dünya genelinde tüm internet siteleri içinde 317’nci, Türkiye’de de 12’nci sıraya yerleşti. ‘eba.gov.tr’ Türkiye’de kamu internet siteleri arasında ise ilk sırada. Mobil uygulama olarak Eğitim Bilişim Ağı’nın (EBA) indirilme oranı da 10 milyonu aştı. EBA dijital eğitim platformunu son 30 gün içerisinde tüm öğretmenlerin yüzde 69’u, okul öncesinden 12’nci sınıfa kadar olan tüm öğrencilerin ise yüzde 44’ü kullandı. Son bir hafta içerisinde YKS’ye hazırlanan 531 bin öğrenci üniversite hazırlık platformu olan EBA Akademik Destek’ten faydalandı.

SİSTEMİ GÜÇLENDİRİYORUZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Öğretmen, öğrenci ve velilerimizin EBA’yı kullanım oranları dünya ölçeğinde önemli bir yerde. Uzaktan eğitime başladığımız ilk günden bu yana, EBA Kontrol Merkezi’nde sistemi 24 saat izleyerek geliştirme gayretindeyiz. Önümüzdeki günlerde LGS ve YKS’ye hazırlık sürecindeki 8 ve 12’nci sınıf düzeyindeki öğrencilerimiz, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla ‘canlı sınıf’larda bir araya getirmeye başlıyoruz” dedi.