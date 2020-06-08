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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 08.06.2020 - 11:33,Son Güncelleme:

EBA’nın tıklanma sayısı 2.7 milyarı geçti

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EBA’nın tıklanma sayısı 2.7 milyarı geçti
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MEB, Eğitim Bilişim Ağı’na (EBA) ait web sitesinin tıklanma sayısının 2.7 milyarı geçerek dünyada en çok ziyaret edilen 6’ncı eğitim sitesi olduğunu açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Twitter’dan, 23 Mart-5 Haziran tarihleri arasındaki ‘Sayılarla Uzaktan Eğitim’ verilerini paylaştı. Buna göre, tıklanma sayısı 2 milyar 753 milyon 847 bin 548’e ulaşan EBA, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen 11’inci web sitesi oldu. Bu tıklanma sayısıyla aynı zamanda dünyada en çok ziyaret edilen 6’ncı eğitim sitesi oldu. EBA’ya girişlerin yüzde 54’ü mobil cihazlar üzerinden olurken, yüzde 41’i bilgisayar ve yüzde 5’i de tablet üzerinden gerçekleştirildi. EBA’nın mobil uygulamasının indirilme sayısı da 18.5 milyona yükseldi.

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