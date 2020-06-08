EBA’nın tıklanma sayısı 2.7 milyarı geçti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Twitter’dan, 23 Mart-5 Haziran tarihleri arasındaki ‘Sayılarla Uzaktan Eğitim’ verilerini paylaştı. Buna göre, tıklanma sayısı 2 milyar 753 milyon 847 bin 548’e ulaşan EBA, Türkiye’nin en çok ziyaret edilen 11’inci web sitesi oldu. Bu tıklanma sayısıyla aynı zamanda dünyada en çok ziyaret edilen 6’ncı eğitim sitesi oldu. EBA’ya girişlerin yüzde 54’ü mobil cihazlar üzerinden olurken, yüzde 41’i bilgisayar ve yüzde 5’i de tablet üzerinden gerçekleştirildi. EBA’nın mobil uygulamasının indirilme sayısı da 18.5 milyona yükseldi.