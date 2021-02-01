EBA’nın ikinci dönem videoları hazır

MİLLİ Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimin ana omurgasını oluşturan EBA televizyon kanalları için 2’nci dönem ders videosu çekimlerinin tamamlandığını duyurdu. Türkiye'de ilk koronavirüs vakası görüldükten hemen sonra Bakanlık ve TRT işbirliği ile oluşturulan TRT EBA TV İlkokul/Anaokulu, TRT EBA TV Ortaokul ve TRT EBA TV Lise kanallarının 23 Mart 2020 tarihinde yayın hayatına başladığı hatırlatılarak, şöyle denildi: “Uzaktan eğitim sürecinin başladığı günden 29 Ocak 2021'e kadar 112 farklı branştan alanında uzman yaklaşık 1000 gönüllü öğretmen ile kameraman, kurgucu, yönetmenden oluşan yüzlerce teknik personel TRT EBA Televizyonu kanallarına ders videoları çekmek için görev aldı. Bu süreçte Ankara ve İstanbul´da Millî Eğitim Bakanlığı ve TRT´ye ait 13 stüdyo kuruldu. Mesleki ve Teknik Eğitim derslerinin çekimleri için de Türkiye´nin farklı illerinde stüdyolar hazırlandı. Tüm bu stüdyolarda 29 Ocak 2021 tarihine kadar çekilen ders videosu sayısı 10 bine ulaştı.”

11 BİN 128 SAAT YAYIN

Üç kanalda bugüne kadar toplamda 11 bin 128 saat yayın yapıldığı ve yayınların halen devam ettiği belirtilirken, içerik üretimlerinin ders videolarıyla sınırlı olmadığı, öğretmenler için 'Öğretmenler Odası', veliler için 'Bizden', öğrenciler için 'Özel Eğitim İçerikleri', 'Deneyler ve Akıllı Teneffüs' gibi 932 ders dışı etkinliğin videosunun da çekilerek yayınlandığı vurgulandı.

SALGIN GÖKTAŞI GİBİ DÜŞTÜ

AÇIKLAMADA Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un değerlendirmelerine de yer verildi. Bakan Selçuk şunları söyledi: “EBA TV 10 bininci ders videosunu çekti. Bir videonun hazırlığı günlerimizi alıyor. Nasıl bir emek ve ne müthiş bir alın teridir bunu ancak süreci izlediğinizde anlayabilirsiniz. Bu ülkenin çocukları için gece gündüz ter döken tüm gönüllü meslektaşlarıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Salgın, eğitim gündemimizin ortasına bir göktaşı gibi düştü. Gördük ki zamanın ruhuna ayak uydurmadan bundan sonrasını götüremeyeceğiz. Bu öngörülemeyen süreçte öğretmenlerimizle birlikte olağanüstü şeyler yaptık. Her şeyden önce şartlara en kısa sürede uyum sağlayarak EBA Televizyonu yoluyla uzaktan eğitime geçtik. Çocuklarımızın eğitimden kopmamalarını sağladık."