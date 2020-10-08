EBA’da trafik yoğun... 10 günde 1.8 milyar tıklandı

2020 - 2021 eğitim öğretim yılında 21 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise kanallarından toplam 427 saat yayın yapıldığı belirtilen raporda, yayınlar için Ankara ve İstanbul'da 13 ayrı stüdyoda çekimler yapıldığı bilgisi verilerek şu detaylar aktarıldı:

1.8 MİLYAR TIKLAMA, 21.43 MİLYON İNDİRME

Çekimlerde 112 branştan 812 öğretmen görev aldı, 527 ders ile 212 etkinlik videosu hazırlandı. 21 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında EBA yaklaşık 1.8 milyar kez tıklandı. EBA Mobil uygulaması Android cihazlar için 19 milyon, iOs cihazlar için 2.43 milyon indirilme sayısına ulaşıldı.

12 MİLYON 708 BİN 498 CANLI DERS

21 Eylül 2020 - 2 Ekim 2020 tarihleri arasında 10 milyon 14 bin 413 öğrenci, 799 bin 299 öğretmen EBA'yı; 365 bin 566 öğrenci, 61 bin 312 öğretmen de EBA Akademik Destek'i aktif olarak kullandı. Okulöncesi seviyesinde 118, ilkokul seviyesinde 6 milyon 575 bin 270, ortaokul seviyesinde 3 milyon 570 bin 966 ve lise seviyesinde 2 milyon 562 bin 262 EBA Canlı Ders yapıldı.