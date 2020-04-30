EBA’da sanal teneffüs zamanı

MEB, uzaktan eğitim adresi olan EBA’ya, dersler, sınava hazırlık gibi içeriklerine eklediği ‘Teneffüs Zamanı’nda zeka geliştirme oyunu ‘Gri Ceviz’, zengin bir kütüphaneye kapı açan ‘Sen Yeter ki Okumak İste’ ve evden çıkmadan gezilebilecek sanal müzeler yer alıyor.

‘GRİCEVİZ’E ERİŞİM ÜCRETSİZ

İlkokul, ortaokul ve liselerdeki tüm öğrenciler için, Bilişsel Beceri ve Zihinsel Gelişim Platformu GriCeviz mobil uygulamasına EBA üzerinden ücretsiz giriş imkânı sağlandı. Öğrenciler, uygulamaya giriş için gerekli şifre bilgisini, uygulama içerisinde yer alan ‘Öğrenciler için EBA’ butonuyla açılan ‘Nasıl Giriş Yapılır?’ linkini takip ederek edinebilecek. GriCeviz'de, yapay zeka algoritması sayesinde makine öğrenmesi teknikleri uygulanarak kullanıcıların öğrenme hızlarını arttıracak oyun seçenekleri belirleniyor. Kullanıcıların güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesine kılavuzluk eden GriCeviz'de her kullanıcının performansı gözlemlenerek yapay zeka desteğiyle öğrenme karakteristikleri çıkarılıyor. Böylece her kullanıcıya özel bir deneyim sunulabiliyor. Bilişsel becerilerin ve zihinsel yeteneklerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesini hedefleyen; Sözel, Sayısal, Görsel, Mantık, Bellek ve Dikkat’ten oluşan altı kategoride, 24 farklı oyunlaştırılmış zihin egzersizinden oluşan mobil oyuna, eba.gov.tr adresinden veya EBA mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.

‘SEN YETER Kİ OKUMAK İSTE: OKUMA KİTAPLARI’

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un öğrencilere 23 Nisan hediyesi olarak yazdığı ‘İçimdeki Okul Sesleri’ kitabının sesli versiyonunun da yer aldığı bu alanda, çocuk kitapları dizisi, dünya klasikleri dizisi gibi çeşitli kategorilerde masal, hikaye, roman, şiir ve diğer türlerde çok sayıda kitap okuyuculara sunuldu.

SANAL MÜZE TURLARI

Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalınan bugünlerde sanal gezinti uygulamalarıyla farklı illerden müzeleri, ören yerlerini, turistik mekanların sanal turları EBA kullanıcıları için bir araya getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve çeşitli kurumlarca hazırlanmış birçok müze, sanal olarak ziyaret edilebilirken, müzelerdeki eserler de yakından incelenip bilgi alınabiliyor. Aynı zamanda saray, cami, kervansaray, kale gibi kültürel ve tarihi öneme sahip mekanlar da gezilebiliyor. Sanal turlar, uzaktan eğitim sürecindeki çocuklara eğitici ve eğlenceli zaman geçirme imkânı sunuyor.