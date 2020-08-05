EBA’da kodlama eğitimi

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) arasında imzalanan protokol kapsamında MESS kodlama eğitimleri, MEB'in online eğitim platformuna eklendi. MESS'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisinin lokomotifi metal sanayinde faaliyet gösteren 241 şirketi temsil eden MESS, iki yıla yakın süredir üye iş yerlerindeki çalışanların ortaokul ve lisede eğitim gören çocuklarına kodlama eğitimleri veriyor. MESS, Kovid-19 salgınıyla başlayan karantina döneminde eğitimlerin kapsamını ilkokul öğrencilerine de hitap edecek şekilde genişleterek online platforma taşımıştı. Bugüne kadar 15 bini aşkın çocuğun eğitimlerden yararlanması sağlandı. MESS'in MEB ile imzaladığı beş yıllık protokol kapsamında ise eğitimlerin içerik kalitesi ve müfredata uygunluğu tescillendi. Bu eğitimlerin tamamı, MEB'in online eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) yüklendi. MESS kodlama ve 3 boyutlu tasarım eğitimleri; başlangıçtan ileri düzeye kadar 4 seviyede, toplam süresi 34 saati bulan 248 online videodan oluşuyor. Eğitimler; kodlama ve 3 boyutlu tasarım alanlarında kendini geliştirmek isteyen milyonlarca öğrencinin online erişimine açık olacak.

‘20 MİLYON ÇOCUĞUMUZUN YARINI KODLAMASINA ÖNCÜLÜK EDİYORUZ’

Açıklamada görüşlerine yer verilen MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, MEB ile öğrencilerin gelecekteki mesleki gelişimine katkı sağlayacak bir iş birliği içinde bulunmaktan gurur duyduklarını söyledi. Akkol, konuşmasına şöyle devam etti:

"Geleceğe yön verecek olanlar, teknolojiyi takip eden değil, üretenler olacak. Ülkemizde bu profile uyan iş gücünün yetişebilmesi için bugünden harekete geçmeli ve mümkün olduğunca çok sayıda çocuğumuza, gencimize ulaşmalıyız. MESS olarak, bu sorumluluk bilinciyle oluşturduğumuz eğitim içerikleriyle geleceğimizin teminatı 20 milyon çocuğumuzun yarını kodlamasına öncülük ediyoruz."

EBA'NIN İÇERİĞİNE MESS'TEN PRATİK DESTEK

EBA, MESS'in kodlama eğitimlerinin geniş öğrenci kitlelerine ulaşmasını sağlayacak. EBA'da yer alan kodlama içerikleri, konuların videolarla ve uygulamalı olarak anlatıldığı MESS'in eğitimleriyle pratiğe taşınacak. Eğitimleri tamamlayan öğrenciler, kendi masa üstü uygulamalarını tasarlayıp üretebilecek. MESS kodlama eğitimleri, öğrencilerin ders dışı içeriklerle kendilerini geliştirmesine ve dijital okuryazarlığın artırılmasına önemli katkı sağlıyor. MESS eğitimlerinde, kodlamayla ilgili temel kavramlardan başlayan ve çok talep gören yazılım dillerine kadar uzanan kapsamlı bir içerik yer alıyor.