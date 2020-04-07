EBA'da her gün bir uzman... Anne babalara yararlı bilgiler

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, okulların kapanmasının ardından uzaktan eğitimlerini evde sürdüren çocukların ailelerine yönelik yeni bir çalışma başlattı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA TV ilkokul ve ortaokul kanallarında 6 Nisan’da başlatılan veli kuşağının ilk konuğu olarak, ‘Kriz Dönemlerinde Anne Babalık’ konusunda ailelere seslendi. MEB tarafından hazırlanan ve her gün TRT EBA TV'de saat 20.00'de ekranlarda olacak veli kuşağının detaylı programı da belli oldu. Buna göre, ‘BİZDEN’ isimli veli kuşağında her gün bir uzman, sağlık, eğitim, psikososyal destek gibi başlıklarda ekranlarda olacak.

AİLELERİ BİLGİLENDİRECEKLER

Buna göre, Çocuk Alerjisi ve İmmünolojisi Uzmanı İlke Kılıç Topçu, evde kalma döneminde çocukların bağışıklığını koruma konusunda, 7 Nisan saat 20.00'de ekranlardan aileleri bilgilendirecek. 8 Nisan’daki veli kuşağı saatinde psikolog Acar Baltaş, ‘Korona Günlerinde Aile İçi Duygu Yönetimi’ konusunda bilgiler verecek. Psikolog Doğan Cüceloğlu, ‘Belirsizlik Döneminde Duygularımız Ne Söylüyor?’ konusundaki bilgilerini de 9 Nisan’da veli kuşağında paylaşacak. TRT EBA kanallarının 10 Nisan’daki konuğu olacak eğitim bilimci Belma Tuğrul ise ‘Biz Bir Aileyiz. Şimdi Tam Zamanı’ konusunda velileri bilgilendirecek.