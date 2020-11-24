EBA'da harici ders nasıl oluşturulur

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, hazırladığı bir kılavuzla EBA'da harici dersin nasıl oluşturulacağını anlattı. Kılavuzda verilen bilgiler şöyle:

"Öğrencilerimizle anlık etkileşimde bulunmak için EBA Canlı Dersi kullanabiliriz.

1- İnternet tarayıcısının adres çubuğuna eba.gov.tr yazılarak kullanıcı adı ve şifre girilir.

2- Sol tarafta bulunan menülerden Canlı Ders seçilir.

3- Canlı ders seçildikten sonra Harici Canlı Dersler sekmesinden Harici Canlı Dersler oluşturulur.

4- Harici Canlı Dersler sekmesinden Harici Canlı Ders Ekle seçilir. Öğretmen istediği kadar ve istediği zaman haricî canlı ders atamasını kendi sınıfına yapar. Yöneticilerin herhangi bir işlem yapmasına gerek yok.

5- Harici Canlı Ders Oluştur iletişim penceresine canlı dersin başlığı, sınıf, tarih ve saat bilgileri girilip açıklama yazılır. Dersin linkini oluşturmak için kişinin kişisel zoom hesabının olması gerekiyor.

6- Zoom programı ana ekranından Schedule düğmesine tıklanır. Schedule Meeting penceresinde bulunan Topic alanına Harici Canlı Ders adı yazılır. Tarih alanına EBA'da hazırlanan canlı dersin tarihi ve başlangıç saati yazılır. Süre 30 dakika. Calender alanından Other Calenders düğmesi tıklanır (çünkü canlı ders EBA'da yapılacak). Save düğmesi tıklanır. Oluşturulan canlı dersin bilgileri Copy to Clipboard seçeneğiyle kopyalanır.

7- EBA ekranına dönüş yapılarak dersin linki alanına kopyalanan link yapıştırılır. EBA'da ders, ünite konu ve şube seçilir. Ekrana gelen öğrenci listesi kontrol edilerek Canlı Ders Gönder düğmesine tıklanır ve ekrana Harici Canlı Dersler Başarıyla Oluşturuldu mesajı gelir. Karşımıza gelen canlı ders listesinde yeni oluşturulan canlı ders görüntülenir."

EBA HARİCİ CANLI DERS OLUŞTURMA VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN