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Ebabil Kuşu Nedir, Nerede Yaşar Ve Nasıl Beslenir? Ebabil Kuşu Özellikleri Hakkında Bilgi

#Ebabil Kuşu#Ebabil#Kuş
Ebabil Kuşu Nedir, Nerede Yaşar Ve Nasıl Beslenir Ebabil Kuşu Özellikleri Hakkında Bilgi

Sağangiller familyasından gelen ebabil kuşunun bilimsel ismi Apus Apus şeklinde ifade edilmektedir. Leylek ve gök güvercinleri gibi göçmen bir kuş türü kabul edilen ebabiller eylül ile kim aylarında toplu bir şekilde Güney Yarım Küre'ye doğru göç etmektedirler. Genellikle nisan ayında ülkemize gelebilen bu kuşlar tıpkı martılar gibi hem şehir içerisinde hem de ormanda yaşayabilmektedirler. Sizin için ebabil kuşunun ne demek olduğunu, bu kuşun nerede yaşadığını ve nasıl beslendiğini, ebabil kuşunun özelliklerini sizin için derledik.

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 Ebabil kuş türlerinin genel görünümleri itibari ile kırlangıca benzetildiği görülmektedir. Kırlangıçlardan en önemli olan farkları ise anatomik yapılarıdır. Ebabil kuş türünün omurgalarının eğri olmasından dolayı bu kuşlar dik duramamaktadır.

 Ebabil Kuşu Nedir?

 Ebabil kuşu ya da Apus apus, sağangiller familyasından gelen, 16 ile 17 santimetre boyunda, şehirler ve açık alanlarda yaşamakta olan, genelde kırlangıç ile karıştırılan bir kuş türüdür. Ebabil, genelde yalnızca üremek için yere inen ve bunun haricinde devamlı havada olan bir kuş çeşididir. Açık alanlarda ve sıcak iklimlerde yaşamaktadırlar.

 Ebabil Kuşunun Özellikleri Nelerdir?

 Ebabil kuşlarının çok sayıda özelliği bulunmaktadır. Bu özellikle ise şu şekilde sıralanmaktadır:

Ebabil kuşlarının en küçükleri 13 ile 14, en büyükleri ise 16 ile 17 cm boyunda olmaktadır.

Zooloji kapsamında geceleri avlanan kuşlar veya memeliler ''noktürnal'' olarak tanımlanabilmektedir. Ebabil kuş türü de gündüzleri uyuyup geceleri ise avlanmalarından dolayı noktürnal canlılar sınıfında yer almaktadır.

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Önceleri yalnızca Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün'de görülebilen Ebabil kuşları, 90'lı senelerden sonra Türkiye içerisinde de görülmeye başlanmıştır. Bu durumun en büyük sebebi dünya çapında görülen global ısınma ve buna bağlı şekilde ortaya çıkan iklim değişikliğidir.

Kanat yapıları bumerang biçiminde olan ebabil kuşları, genel olarak saatler boyunca herhangi bir alana konmadan uçabilme özelliğine sahiptir.

Ebabil kuşlarının kuşların görme duyuları bir hayli gelişmiştir. Bundan dolayı gece karanlığının içinde bile metrelerce uzağı görebilmektedirler.

Ebabil kuşları, uçarken aynı zamanda uyuyabilen nadir olan kuş türlerinden birisidir.

Şeklinde ifade edilmektedir.

 Ebabil Kuşu Nerede Yaşar?

 Ebabil kuşu genellikle bütün canlılardan kaçmaya çalışmaktadırlar ve bu sebepten dolayı da çevik ve hızlı bir vücut yapısına sahip olmaktadırlar. Ebabil kuşlarını beslenirken veya yerde yürürken görmek olanaklı değildir denilemez fakat bu durumlar çok nadir bir şekilde görülmektedir. Ebabil kuşlarının kanatları kırlangıçlara göre çok daha uzun ve kavisli olmaktadır. Gece ve gündüz havada kalmaktadırlar ve uçarken uyumaktadırlar. Geceleri görebilen bir türdür. Bu kuşlar sadece üreme zamanlarında yere inerek kayalıklardaki veya yüksek yapıların çatılarında yer alan yuvalarında uyumaktadırlar. Sürüler şeklinde ve tiz çığlıklar atarak uçmaktadırlar. Ayaklarının üzerinde diğer kuşlar gibi dik bir biçimde duramazlar. Türkiye içerisinde ebabil kuş türünden dört tanesi yaşamaktadır. Bu kuşlar göçmen kuşlar arasında bulunmaktadır. Türkiye'nin soğuk olmasından dolayı kışın Afrika'ya göçerler. İlkbaharın sonuna doğru ise yeniden Türkiye'ye gelmektedirler. Ebabil kuşlarının ortalama olarak ömür süreleri ise yirmi yedi senedir. Yuvalarını kalabalık olan yerlere yapmazlar.

 Ebabil Kuşları Nasıl Beslenir?

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 Ebabil kuşunun, havada olduğu süre boyunca havada bulmuş olduğu böcek türlerini yiyerek bu şekilde beslendiği bilinmektedir. Bu kuş türünün, Alp Dağları üzerinden başlayarak Himalaya Dağlarına kadar olan alanlarda ve dağlar üstünde yaşadığı görülmektedir. Ebabil kuşlarının beslenme biçimi el ile nazik bir şekilde de yapılabilmektedir. Gagası el yardımı ile açılarak bu biçimde besin verilebilmektedir. Su ihtiyacını karşılayabilmek için mama verilmeden hemen önce ve sonra damla damla olarak su da verilebilmektedir. Bu damlalar ise kuşun gagasının kenarına doğru gelmektedir. Ebabil kuşları ise gagasına gelmekte olan bu suları çekerek o şekilde içmektedirler.

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