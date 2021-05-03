Ebabil Kuşu Ne Yer? Ebabil Kuşları Nasıl Beslenir Ve En Çok Sevdiği Besinler Neler

Diğer adı karasağan olarak bilinen ebabil kuşu, yere konmadan uzunca bir süre havada kalabilir. Besin ihtiyacını ise genellikle havada bulduğu böcekler tarafından karşılar.

Ebabil Kuşu Ne Yer?



Ebabil kuşu, havada olduğu sürece havada bulduğu böcek türlerini yiyerek beslendiği bilinir. Bu kuş türünün, Alp Dağlarından Himalaya Dağlarına kadar olan yerlerde ve dağlar üzerinde yaşadığı bilinir. Ebabillerin beslenme şekli el ile nazikçe de yapılabilir. Gagasını el ile açılıp bu şekilde besin verilebilir. Su ihtiyacını karşılamak için mama verilmeden önce ve sonra damla damla su da verilebilir. Bu damlalar gagasının kenarına doğru gelir. Ebabiller ise gagasına gelen bu suları çekip o şekilde içerler.

Ebabil Kuşları Nasıl Beslenir ve Ebabil Kuşlarının En Çok Sevdiği Besinler Nelerdir?

Ebabil kuşu, Apus Apus olarak da bilinmektedir. Türkiye'ye bahar ayında geldiği bilinir. Bahar ayında gelip, yazın üremelerini yapıp, sonbaharda da tekrar geldiği yere göç ettiği bilinen bir kuş türüdür. Kanatları dar ve uzundur. Günler boyunca hızlı bir şekilde süzüldükleri ve kondukları yere tekrar kalkış yapamadıkları bilinir. Eğer ebabil kuşunun beslenmesi insanlar tarafından olacaksa bu ağzını dikkatli bir şekilde açmak ile başlar.

Beslenmesini yapmak için ise yağsız kıyma ya da kedi maması verilebilir. Kedi maması, 10 ila 15 tane olacak şekilde çay bardağına konulur. Konulduktan sonra üzerine su eklenir ve bu mama tanelerinin şişmesi beklenmelidir. Şişen mamalar, el ile ya da pense ile ebabil kuşuna verilir. Bu besinler uygundur. Ebabil kuşunun asıl beslenme tarzı, havada bulduğu böceklerdir. Bu şekilde hayatını sürdürür ve en çok sevdiği besinler de havada yakaladığı böcek türleridir. Ebabil kuşunun yeryüzüne indikleri zaman genellikle üreme için indikleri anlamına gelir. Üremelerini tamamladıktan sonra geri göç etmeye başlar.