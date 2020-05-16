‘EBA TV’de sinema kuşağı 'Bal' ile başlıyor

Giderek zenginleşen içeriğiyle uzaktan eğitimin kalıcı adresi haline gelen TRT EBA TV’de bu akşam yeni bir kuşak ekrana gelmeye başlıyor.

Anne baba ve çocukların sinema okuryazarlığını artırmak ve evde kalma dönemini daha keyifli hale getirmek için EBA TV kanallarında her cumartesi, ödüllü yerli ve yabancı filmler yayınlanacak. Evlerin salonu, sinema salonuna dönüşecek.

“EBA TV Sinema Kuşağı”nda 16 Mayıs 2020 Cumartesi akşamı ilk olarak Uluslararası Berlin Film Festivalinde en iyi film dalında Altın Ayı ödülü alan “Bal” ekrana gelecek.

Senaryosunu Semih Kaplanoğlu ve Orçun Köksal’ın yazdığı, yönetmenliğini Semih Kaplanoğlu’nun yaptığı filmde, Rize Çamlıhemşin’in müthiş tabiatının kucağında büyüyen Yusuf isimli yedi yaşında bir çocuğun iç dünyası; okul hayatı, babası ile olan ilişkisi üzerinden anlatılıyor.

Sinema kuşağında yayınlanan filmlerin geri bildirimleri de alınacak. Çocuklar aileleriyle birlikte filme dair izlenimlerini yazacak ve o yazılar uzman değerlendirmeleri sonrasında kamuoyu ile paylaşılacak.

Sosyal medya hesabında “Evinizdeki salonda film başlamak üzeredir. Lütfen ailenize sarılıp, arkanıza yaslanın ve EBA TV Sinema Kuşağına siz de katılın” notuyla bir paylaşım yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk “Çocukların gün boyu ders izledikleri televizyon kanalımız EBA TV’nin karşısına cumartesi ailece geçiyor ve birlikte film izliyoruz.” dedi.