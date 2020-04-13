EBA TV’de bu hafta

Uzaktan eğitimde dördüncü haftaya girildi. TRT EBA TV’nin ders ve ders dışı etkinliklerle ilgili haftalık programı da açıklandı. Öğrenci ve veliler eba.gov.tr adresinden haftalık ders programını ve saatlerini görebiliyor.

İlk ve ortaokul velileri için saat 20.00'de yayınlanacak Veli Kuşağı'na bugün Psikolog Doğan Cüceloğlu konuk olacak. Cüceloğlu, 'Belirsizlik döneminde duygularımız ne söylüyor' konulu bir konuşma yapacak. Liseliler ders saatlerinin dışında 13.30'da başlayacak 'egzersiz saati'ne de katılabilecek. İlk haftalarda yer almayan Metal Teknolojisi dersi 15.30, Bilişim Teknolojileri dersi de 16.00’da takip edebilecek.

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