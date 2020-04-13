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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 13.04.2020 - 10:38,Son Güncelleme:

EBA TV’de bu hafta

Milli Eğitim Bakanlığı, EBA TV'nin bu haftaki haftalık ders programını açıkladı.

EBA TV’de bu hafta
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Uzaktan eğitimde dördüncü haftaya girildi. TRT EBA TV’nin ders ve ders dışı etkinliklerle ilgili haftalık programı da açıklandı. Öğrenci ve veliler eba.gov.tr adresinden haftalık ders programını ve saatlerini görebiliyor.

İlk ve ortaokul velileri için saat 20.00'de yayınlanacak Veli Kuşağı'na bugün Psikolog Doğan Cüceloğlu konuk olacak. Cüceloğlu, 'Belirsizlik döneminde duygularımız ne söylüyor' konulu bir konuşma yapacak. Liseliler ders saatlerinin dışında 13.30'da başlayacak 'egzersiz saati'ne de katılabilecek. İlk haftalarda yer almayan Metal Teknolojisi dersi 15.30, Bilişim Teknolojileri dersi de 16.00’da takip edebilecek.

HAFTALIK PROGRAM İÇİN TIKLAYIN

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