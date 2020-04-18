EBA TV son göçerlere de ulaştı

Yörük Türkmen geleneğinin son temsilcileri olan ve yaşamlarını çadırda kalarak devam ettiren 6 öğrenci, uzaktan eğitim sürecine dahil edildi. Uzaktan eğitime geçilmeden önce Osmaniye Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu pansiyonlarında kalan öğrenciler evden eğitim sürecinde ailelerinin yanına döndü. Aileleri hayvancılıkla uğraştığı için çadırda yaşayan öğrenciler EBA TV’yi takip edemediklerini bildirince Osmaniye İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçti. Göçer Yörük Türkmen geleneğinin son temsilcileri olan öğrencilerin bulunduğu bölgeye gelen ekip elektriği olmayan çadırlara önce güneş panelleri kurdu sonra da bu panellerin ürettiği elektrikle televizyonu çalıştırdı. Çadırlarına kurulan sistemle EBA TV yayınlarına kavuşan ve derslerini takip edebilmenin mutluluğunu yaşayan öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak’a ve Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu Abdullah Erdem’e teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak ise "Uzaktan eğitim sürecine katılamayan öğrencilerimiz için gerekli her türlü çalışma yapılarak, eğitim öğretim sürecine katılmaları sağlanmaktadır" dedi.

Ayrıca öğrencilere, Müdür Albak tarafından EBA canlı sınıf etkinliklerine katılabilmeleri için tablet ve kitap hediye edildi.