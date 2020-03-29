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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 29.03.2020 - 18:06,Son Güncelleme:/

EBA TV haftalık programı açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 30 Mart-3 Nisan TRT-EBA TV programını açıkladı.

EBA TV haftalık programı açıklandı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 30 Mart-3 Nisan TRT-EBA TV programını açıkladı. Bu haftaki programda uyum sınıfları ve özel eğitim öğrencileri için de ders saatleri yer aldı. Geçen hafta olduğu gibi ilk ve ortaokul ile liseler için dersler 20’şer dakika olarak belirlendi. Yabancı uyruklu öğrencilere ders verilen uyum sınıflarının programında Türkçe dersi yer aldı. Lise uyum sınıfları öğrencileri ise Türkçe’nin yanında ‘sağlık bilgisi’ dersini de izleyecekler. İlk ve ortaokul özel eğitim sınıfı öğrencileri ise ‘bilişsel beceriler’, ‘özbakım becerileri’, ‘matematik’, ‘Türkçe’, ‘günlük yaşam becerileri’ derslerini seyredecekler. Saat 14.00’te başlayacak dersleri EBA TV İlkokul ve EBA TV Ortaokul kanalından takip edebilecekler. Haftalık program şöyle:


EBA TV haftalık programı açıklandı

EBA TV haftalık programı açıklandı

EBA TV haftalık programı açıklandı

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