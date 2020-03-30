EBA TV: Frekans bilgileri ve lise ortaokul ve ilkokul ders canlı yayın ekranları

EBA TV canlı yayın ekranı 30 Mart Pazartesi günü de pek çok vatandaşın araştırdığı konular arasında yer alıyor. Öğrencilerin eğitimlerine devam ettiği 30 Mart Pazartesi günü 09.00 itibariyle başlayan yayınlar, akşam saatlerine kadar devam edecek. Tekrar yayınları da izlenebilecek olan EBA TV lise, ortaokul ve ilkokul kanalları aracılığıyla eğitim süreci devam edecek. Peki, EBA TV giriş yapmadan nasıl izlenir? İşte, merak edilen detaylı bilgiler

EBA TV CANLI YAYIN BİLGİLERİ

EBA dersleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği ders programı aracılığıyla izlenebilecek. Öğrenciler ders programına göre EBA.gov.tr ekranına girerek uzaktan eğitimlerini alabilecek.

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EBA UZAKTAN EĞİTİM CANLI YAYININI TRT ÜZERİNDEN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EBA eğitimlerini televizyonunuzdan izlemek için aşağıda yer alan frekans bilgilerinden yararlanabilirsiniz.

EBA TV HANGİ KANALDA?

EBA TV İlkokul HD 465. kanalda, EBA TV Ortaokul HD 466. kanalda, EBA TV Lise HD 467. kanalda yayına verilecektir. EBA TV İlkokul SD 932. kanalda, EBA TV Ortaokul SD 933. kanalda, EBA TV Lise SD 934. kanalda yayına verilecektir.

EBA TV FREKANS BİLGİLERİ

EBA TV HD ve SD olmak üzere iki farklı yayın frekansından hizmet veriyor. İşte, o frekans bilgileri;

HD YAYIN frekans bilgileri:

Alış frekansı :12.084 MHz

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol oranı : 13.750

FEC : 2/3

HD (yüksek çözünürlüklü) EBA TV İlkokul HD, EBA TV Ortaokul HD, EBA TV Lise HD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 12084 MHz, Horizontal (Yatay), Sembol Oranı:13750 FEC:2/3 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS sistemine sahip olan uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul HD 86. kanaldan, EBA TV Ortaokul HD 87. kanaldan, EBA TV Lise HD 88. kanaldan izlenebilir.

SD YAYIN frekans bilgileri:

Alış frekansı :11.916 MHz

Polarizasyon : Dikey (V)

Sembol oranı : 30.000

FEC : 3/4

SD (Standart çözünürlüklü) EBA TV İlkokul SD, EBA TV Ortaokul SD, EBA TV Lise SD kanalları TURKSAT uydusu üzerinden 1916 MHz, Vertical (Dikey), Sembol Oranı:30.000 FEC:3/4 parametreleri ile yayınlanmaktadır. TKGS (TURKSAT Kanal Güncelle Sistemi) sistemine sahip uydu alıcılarda ya da uydu alıcılı TV’lerde EBA TV İlkokul SD 89. kanaldan, EBA TV Ortaokul SD 90. Kanaldan, EBA TV Lise SD 91. kanaldan izlenebilir.

EBA HAFTALIK DERS PROGRAMI İLKOKUL-ORTAOKUL-LİSE

EBA'nın haftalık olarak yayımladığı ders programına aşağıdaki görseller aracılığıyla ulaşabilirsiniz;







EBA CANLI SINIF EKRANI AÇILDI

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ile öğrenci arasındaki mesafeyi ortadan kaldırarak etkileşimli ders işlenmesine imkan sağlayan canlı sınıf uygulamasının 8. ve 12. sınıflar için pilot çalışmaları yarın başlatılacak.



Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, canlı sınıf uygulaması, pilot çalışmaların ardından kademeli olarak Türkiye genelinde başlayacak.



Canlı sınıf uygulamasına 8. sınıflarda okuyan 1 milyon 700 bin dolayında, lise son sınıflarda okuyan yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılması planlanıyor.





Müdürler, öğretmenlere ve öğrencilere bilgilendirme yapacak



Canlı sınıfların oluşturulmasında okul müdürleri yetkili olacak. Öğrencilerin ve öğretmenlerin bilgisayarlarına canlı sınıflar için gerekli programlar yüklenecek. Okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilere, canlı sınıf dersleri ve saatleri konusunda EBA üzerinden bilgilendirme yapacak.



Öğretmenler canlı sınıf uygulamasıyla evlerinde görev alacaklar. Televizyon dersleriyle eş güdümlü olarak öğretmenler, kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp, soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip, çalışma gönderebilecekler.



Yarın başlatılacak pilot uygulama kapsamında, 1000'in üstünde sınıf derslere canlı bağlanacak.



Televizyonlarda soru çözüm saatleri olacak



Bakanlıkça ayrıca 8. ve 12. sınıf öğrencileri için YKS ve LGS'de sorumlu oldukları konuları kapsayan programlar hazırlanıyor.



Bu süreçte TRT-EBA kanallarında özellikle 8'inci sınıf öğrencilerinin sınav hazırlık rutinlerine destek olmak için bir soru-çözüm saati hazırlandı. Çocuklar, bu saatlerde kendileri için hazırlanan örnek soruları ekrandan takip ederek çözebilecek.