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Eğitim
Haber Giriş: 28.01.2021 - 02:41 | Son Güncelleme:

EBA TV ders tekrarı programı yayınlandı! 25-31 Ocak MEB TRT EBA TV tatil ders programı ve yayın akışı

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EBA TV ders tekrarı programı yayınlandı! 25-31 Ocak MEB TRT EBA TV tatil ders programı ve yayın akışı
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EBA TV ders tekrarı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Yarıyıl tatili döneminde 25-31 Ocak haftasında EBA TV ders tekrarı programı ile öğrenciler ilk dönemde öğrendikleri bilgileri yeniden gözden geçirme fırsatı elde edecek. TRT EBA TV ders programında ilkokul, ortaokul ve lise ders tekrar saatleri belli oldu. Ders tekrarları EBA TV'de 09.00'dan 19.30'a kadar sürecek. İşte, TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrarı programı.

TRT EBA TV ilkokul, ortaokul, lise ders tekrar programı Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması ile belli oldu. TRT EBA TV haftalık ders programına, online eğitimde ilk dönemin derslerini tekrar etmek isteyen öğrenciler , Bakanlığın ve EBA TV'nin internet sitesinden ulaşacaklar.1, 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıf öğrencileri ve 5, 6,7, 9, 10,11 sınıf öğrencileri EBA TV üzerindeki yarıyıl tatil tekrar yayınını EBA TV kanalından izleyebilecek. Ders yayınları TRT EBA TV ve eba.gov.tr üzerinden gerçekleşiyor.

EBA TV TEKRAR PROGRAMI BELLİ OLDU

EBA TV 25-31 Ocak haftalık ders programı belli oldu. Yeni haftada dersler saat 10.00 ve 09.00'da başlayacak. Etkinlik kuşağı ve özel eğitim kuşakları için farklı içerikler yer alacak.

LİSE EBA TV DERS TEKRAR PROGRAMI

EBA TV ders tekrarı programı yayınlandı 25-31 Ocak MEB TRT EBA TV tatil ders programı ve yayın akışı

ORTAOKUL EBA TV DERS TEKRAR PROGRAMI

EBA TV ders tekrarı programı yayınlandı 25-31 Ocak MEB TRT EBA TV tatil ders programı ve yayın akışı

İLKOKUL EBA TV DERS TEKRAR PROGRAMI

EBA TV ders tekrarı programı yayınlandı 25-31 Ocak MEB TRT EBA TV tatil ders programı ve yayın akışı

EBA DERS GİRİŞ EKRANI-TIKLAYINIZ

EBA DERS PROGRAMI-TIKLAYINIZ

EBA CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Öğrenciler, TRT-EBA TV ve eba.gov.tr üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarının hangi gün ve saatte yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını izleyebiliyorlar.

CANLI YAYIN NASIL İZLENİR?

EBA TV İlkokul HD 465. kanalda, EBA TV Ortaokul HD 466. kanalda, EBA TV Lise HD 467. kanalda yayına veriliyor. EBA TV İlkokul SD 932. kanalda, EBA TV Ortaokul SD 933. kanalda, EBA TV Lise SD 934. kanalda yayına veriliyor.

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