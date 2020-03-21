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Eğitim
AA
Haber Giriş: 21.03.2020 - 13:48,Son Güncelleme:/

EBA şifresi velinin cebine gönderilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA’ya girişte internet altyapısının arka planında test çalışmaları yapıldığı için bazı sorunlar olabildiğini belirtti. Selçuk, "Bu sorunlar nedeniyle EBA şifresini almayan her öğrencinizin velisinin cep telefonuna çocuğuyla ilgili şifre gönderilecek" dedi.

EBA şifresi velinin cebine gönderilecek
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Bakan Ziya Selçuk'un uzaktan eğitim süreciyle ilgili Instagram üzerinden yaptığı canlı yayına ilişkin görüntüleri paylaştı. Bakan Selçuk, velilere uzaktan eğitime ilişkin ayrıntılı bilgi verdi, soruları yanıtladı. Uzaktan eğitimle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten Selçuk, okulların ne zaman açılacağına ilişkin şu an bir karar bulunmadığını söyledi. Selçuk, bu tarihi koronavirüsün yayılımı doğrultusunda Bilim Kurulu Kararı ile ülkedeki durumun belirleyeceğini bildirdi. Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) girişte bazı problemlerin yaşandığını belirten Selçuk, "İnternet altyapısının arka planında test çalışmalarını sürdürdüğümüz için bazı sorunlar olabiliyor. Bu sorunlar nedeniyle EBA şifresini almayan her öğrencinizin velisinin cep telefonuna çocuğuyla ilgili şifre gönderilecek" diye konuştu.

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