EBA rekor tazeledi:1.2 milyon tık

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Anıl Yılmaz, 23 Mart-30 Nisan'a ait uzaktan eğitime ilişkin sayısal verileri açıkladı. EBA'nın 1.2 milyar kez tıklandığını, bunun yüzde 66'sının mobil cihazlar, yüzde 29'unun bilgisayar, yüzde 5'inin tablet üzerinden gerçekleştirildiğini belirten Yılmaz, şu bilgileri verdi:

"Dünyada 200'e yakın ülkede koronavirüs pandemisi nedeniyle eğitim kesintiye uğradı. Biz hazırlıklarımızın getirdiği avantajla hızlı hareket eden ve ulusal ölçekte uzaktan eğitimi başlatan iki ülkeden biri olduk. Hemen uzaktan eğitime geçmek önemliydi ama bu eğitimin sürdürülebilir ve işlevsel olması elbette daha da büyük önem taşıyor. Elde ettiğimiz sonuçlar, gerçekten mutluluk verici. EBA, bugün 1.2 milyar kez tıklanarak dünyadaki pek çok eğitim platformu arasında 6'ncı sırada yer alıyor. Türkiye'de en çok ziyaret edilen 12'nci site. Geçtiğimiz ay da bu noktadaydık. Yeni verilerle de EBA, dünyadaki eğitim platformları arasındaki yerini sağlamlaştırmış oldu. EBA'nın sürekli zenginleştirilen içeriği de kullanım oranlarını etkiledi. EBA'yı aktif kullanan öğrenci sayısı 6 milyon 90 bin 383, öğretmen sayısı ise 900 bin 188. EBA'da yapılan canlı ders sayısı da 1 milyona yaklaştı. 978 bin 313 canlı ders yapıldı. YKS'ye hazırlanan 884 bin 727 öğrenci üniversite hazırlık platformu olan EBA Akademik Destek'ten faydalandı. Akademik Destek'i kullanan öğretmen sayısı da 161 bin 527 oldu."

1 AYDA 1078 SAAT YAYIN

‘eba.gov.tr’nin yanı sıra uzaktan eğitim yapılan EBA TV İlkokul'da son 29 günde 337 saat, EBA TV Ortaokul'da 29 günde 341 saat, EBA TV Lise'de ise 28 günde 400 saat olmak üzere toplam 1078 saat yayın yapıldı. Sürecin başından bu yana TRT ve MEB’e ait Ankara ve İstanbul'da 10 farklı stüdyoda, 93 branşta 674 öğretmen 2080 ders videosunun çekimini gerçekleştirdi. Ayrıca 157 ders dışı etkinlik çekimi yapıldı. Bunların 20'si özel eğitim farkındalık, 20'si deney, 21'i etkinlik, 30'u rehberlik, 39'u akıllı teneffüs, 27'si egzersiz, hobi ve türküden oluşuyor.