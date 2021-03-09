EBA, KKTC’de de hizmete girecek

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) yapılan açıklamaya göre, Selçuk, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ile makamında bir araya geldi. Görüşmede, mesleki eğitim, okulöncesi eğitim ve özel eğitim gibi pek çok başlıkla birlikte salgın döneminin beraberinde getirdiği problemlerin değerlendirildiğini belirten Selçuk, şunları söyledi:

"KKTC'nin ve Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin yüreğimizde ayrıcalıklı bir yeri var. Karşılıklı olarak gerçekleştirdiğimiz temas ve ziyaretlerle önemli işbirliklerinin hayata geçirilmesini sağladık. Bu diyalog sürecinin yeni dönemde de gelişerek devam edeceğine ve yeni işbirliği çalışmalarına zemin sağlayacağına olan inancım tam. Buiş birliklerimizi, nihayetinde EBA'nın KKTC'de hizmete açılmasıyla taçlandırdık. KKTC'nin eğitim süreçlerinin teknolojiyle kaynaştırılmasına yönelik proje geliştirme ve yatırım yapma konusunda hamle yapan ülkeler arasında bulunmasına destek olmaktan duyduğum kıvancı özellikle belirtmek isterim. Uluslararası platformdaki kısıtlamalara rağmen KKTC'nin gelişmişlik bakımından bugün gelmiş olduğu nokta takdire şayan. Amcaoğlu'nun ziyaretini, ortak çalışmaların gelişmesi ve derinleşmesi için yeni bir adım olarak değerlendiriyoruz.”

Konuk Bakan Olgun Amcaoğlu da salgın döneminde eğitim alanında yapılan işbirliklerinin KKTC'ye güç verdiğini ve bugünden sonra yeni normaller üzerinden bir süreç inşa edileceğini bildirerek, işbirliği için teşekkür etti.