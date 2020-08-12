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Hürriyet
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Eğitim
Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 12.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

EBA dünya üçüncüsü

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
EBA dünya üçüncüsü
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Öğrenciler pandemi nedeniyle okulların kapatılmasından sonra derslerini uzaktan eğitimle sürdürürken Eğitim Bilişim Ağı’nı (EBA) da dünyada üçüncülüğe yükseltti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Dünyada tıklanan eğitim siteleri arasında EBA 3’üncü sırada yer almıştır” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge vererek “Zorunlu eğitim kapsamında kaç öğrenci uzaktan eğitim faaliyetlerine katılmıştır? Uzaktan eğitim faaliyetlerinden beklenen verim alınmış mıdır?” sorularını yöneltti. Bakan Selçuk, Tekin’in sorularını özetle şöyle yanıtladı:

“Uzaktan eğitim süreci içinde hedeflenen amaca ulaşılmıştır. Pandemi süreci içinde 2 bin 358 ders videosu hazırlanmış ve TRT EBA TV kanallarında yayımlanmıştır. ‘eba.gov.tr’ adresi; en çok ziyaret edilen genel kategorideki siteler sıralamasında Türkiye’de 10’uncu sıralamada iken, dünyada tıklanan eğitim siteleri arasında 3’üncü sırada yer almıştır.

YÜZ YÜZE TELAFİ

Tüm bu çalışmalardan sonra öğrencilerimizin bu süreç içinde bilgi yönünden eksiklikleri görüldüğünde telâfi eğitim programları gerçekleştirilecektir. Bilgisayar ve internet imkânı olmayan öğrenciler de göz önünde bulundurularak uzaktan eğitim faaliyetleri TRT EBA TV üzerinden yapılmıştır.

Yüz yüze telafi eğitimi yapmak isteyen özel okullarda eğitimler en erken 15 Ağustos 2020 tarihinden sonra başlayarak ağustos ve eylül aylarında toplam süresi en az üç hafta olacak şekilde düzenlenecektir.”

‘OKULLARLA İLGİLİ KARAR SÜRECİ NİHAİ AŞAMADA’

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Twitter hesabından dün akşam 2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, “2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin değerlendirme süreci nihai aşamadadır. Bilim Kurulu toplantısı sonucuna göre alınacak karar, en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır.” ifadeleri kullanıldı. Kararın bugün yapılacak Bilim Kurulu Toplantısı’nda ele alınacağı belirtildi.

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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