EBA Destek ekranları öğrenciyi motive edecek

Sosyal medya hasabından bir paylaşım yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu ekranların açılışında öğrencileri motive edici ifadelere yer verileceğini açıkladı. Bakan Selçuk’un mesajı ve bahsettiği ekran görüntüsü şöyle:

“Uzaktan eğitimdeki öğrencilerimiz, bilgisayarlarınızda sizi böyle bir ekran karşılasın isterim. Kendinize ve olaylara bakış açınızı değiştirdiğinizde çok şey değişir. Biz bunu EBA Destek Noktaları’ndaki 200 bin bilgisayarın ekranına yerleştiriyoruz.”