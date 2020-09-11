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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 11.09.2020 - 12:26 | Son Güncelleme:

EBA Destek ekranları öğrenciyi motive edecek

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EBA Destek ekranları öğrenciyi motive edecek
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Milli Eğitim Bakanlığı bir süre önce internet erişiminde sorun yaşayan öğrenciler için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Destek Noktaları oluşturmuş ve bu noktalara toplam 200 bin bilgisayar konulmuştu.

Sosyal medya hasabından bir paylaşım yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bu ekranların açılışında öğrencileri motive edici ifadelere yer verileceğini açıkladı. Bakan Selçuk’un mesajı ve bahsettiği ekran görüntüsü şöyle:
“Uzaktan eğitimdeki öğrencilerimiz, bilgisayarlarınızda sizi böyle bir ekran karşılasın isterim. Kendinize ve olaylara bakış açınızı değiştirdiğinizde çok şey değişir. Biz bunu EBA Destek Noktaları’ndaki 200 bin bilgisayarın ekranına yerleştiriyoruz.”

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