EBA cep uygulaması nedir? EBA cep uygulaması nasıl indirilir?
EBA cep uygulaması, öğrencilerin okulda ihtiyaç duyabileceği her türlü materyale kolay erişim sağlaması için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tasarlanmıştır. Kitaplar, dergiler, eğitsel oyunlar, haber, video, ses, görsel, doküman EBA cep uygulaması içeriğinde yer alan materyalleri oluşturmaktadır. Peki, EBA cep uygulaması nasıl indirilir? İşte, Apple İphone ve Android cihazlar için EBA cep uygulaması indirme ekranı
EBA cep uygulaması Google Play Store ve App Store aracılığıyla kolaylıkla indirilebilmektedir. EBA cep uygulaması ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın erişime açmış olduğu pek çok materyal kolayca görüntülenebilmektedir. İşte, Bakanlığın EBA hakkında yayımladığı tanıtım metni;
"Eğitim Bilişim Ağı (EBA) www.eba.gov.tr adresinde sunulan, sınıf seviyelerine uygun, güvenilir ve incelemeden geçmiş doğru e-içerikleri bulabileceğiniz sosyal bir platformdur. Mobil cihazınız ile EBA uygulamasını yükleyerek platformdaki haber, video, ses, görsel, doküman, kitap ve dergi içeriklerine ulaşabilir ve istediğiniz içeriği mobil cihazınıza indirerek dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.
Kişiselleştirilmiş öğrenme deneyimleri ile özelleşen EBA; yeni tasarımları ile kolay erişilebilir, kitaplar, dergiler, eğitsel oyunlarla daha zengin, başarı izleme ve değerlendirme raporlarıyla daha ölçülebilir olmuştur."
ANDROİD CİHAZLAR İÇİN EBA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İOS (APPLE) CİHAZLAR İÇİN EBA İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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