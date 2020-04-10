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Eğitim
AA
Haber Giriş: 10.04.2020 - 16:43,Son Güncelleme:

'EBA Canlı Sınıf'a videolu tanıtım

MEB, 8 ve 12’nci sınıf öğrencileri için pazartesi günü kullanıma açılacak ‘EBA Canlı Sınıf’ uygulamasına ilişkin bilgilendirme videoları hazırladı.

'EBA Canlı Sınıf'a videolu tanıtım
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ‘EBA Canlı Sınıf’ uygulamasına ilişkin hazırlanan videoları paylaştı. Videolarda, öğretmenlere ‘EBA’ya nasıl ders yükleneceğine, öğrencilere de canlı derslere nasıl ulaşacakları ve katılacakları ile içeriklere ilişkin ayrıntılı bilgiler verildi. Videoda EBA teknik uzmanı Funda İnce, ‘EBA Canlı Sınıf’ uygulamasıyla ilgili bilgiler aktararak, özelliğin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılacak merkezi sınavlar ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrenciler için açılacağını söyledi. İnce, sistemin kademeli olarak yaygınlaştırılacağını belirtti. Altyapı hazırlıklarının tamamlandığını ve pilot uygulamaların Ankara, İstanbul, Mersin ve İzmir'de yapıldığını anlatan İnce, sistemin hafta başından itibaren de Türkiye genelindeki 8 ve 12. sınıf öğrencilerine açılmasının planlandığını söyledi.

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