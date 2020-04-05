'EBA Canlı Sınıf' uygulaması devreye alınacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Entegre uzaktan eğitim yaklaşımıyla Eğitim Bilişim Ağı (EBA) Canlı Sınıf uygulamasını devreye alıyoruz" dedi. Selçuk, yeni açılan EBA Kontrol Merkezi ve EBA TV stüdyosunu ziyaret etti, EBA canlı sınıf desteği ve uzaktan eğitim süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, 16 Mart'ta ara tatili de öne alarak okullardaki eğitime ara verildiğini, bir hafta gibi kısa sürede üç yeni televizyon kanalı kurularak örgün eğitimin uzaktan eğitime entegre edildiğini belirtti. Okulların kapalı kalma süresinin 30 Nisan'a kadar uzadığını ve uzaktan eğitimin daha çok önem kazandığını anımsatan Selçuk, Türkiye'nin online eğitim platformu EBA ile tüm öğrenci, öğretmen ve velilere kesintisiz hizmet vermek için çalışmaların sürdürüldüğünün altını çizdi. EBA Kontrol Merkezine önemli bir yatırım yapıldığını anlatan Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:



EBA KONTROL MERKEZİNİ KURDUK

"Uzaktan eğitimle birlikte milyonlarca öğrencimizin aynı anda kullanım talebiyle oluşan yoğunluktan dolayı yaşanan problemleri hızla çözüme kavuşturmak için EBA Kontrol Merkezini kurduk. Kontrol Merkezimizde, sistemlerimiz 7 gün 24 saat kesintisiz şekilde teknik ekiplerimiz tarafından takip ediliyor ve genel ölçekteki sorunlara anlık olarak müdahale ediliyor. Ekranlarda anlık kullanıcı sayıları, o anda sistemde olan öğrenci, öğretmen ve veli sayısı, dakika dakika kullanıcı yoğunluğu, sistem dışında giriş için bekleyen kullanıcı sayısı, EBA Akademik Destek'i kullanan öğrenci sayısı, uygulamaların performans göstergeleri gibi EBA istatistikleri anlık olarak takip ediliyor. Böylece veri merkezlerinin internet trafiği, yoğun kullanıcı talebi, siber saldırılar veya başka sebeplerle oluşabilecek sorunlara anında müdahale ediliyor.



ÜÇ KAYNAKTAN YARARLANACAKLAR

Entegre uzaktan eğitim yaklaşımıyla, bir; TRT EBA TV yayın programlarını, iki; EBA'yı internet üzerinden öğrencinin kendi başına kullanımını, üç; öğretmen ve öğrencinin buluşabileceği EBA Canlı Sınıf uygulamasını devreye alıyoruz. Öğrencilerimiz bu üç bileşeni birlikte kullanacaklar. Planlamamız buna göre yapıldı. Kullanım saatleri ayarlandı. Her öğrencinin üç kaynaktan da yararlanması için düzenlemeler oluşturuldu. 12 sınıfımız var, televizyonun yayın akışını sınıflara göre bölmemiz, çocukların öğrenme saatlerini düşünmemiz, internet kullanıcı yoğunluğunu altyapıya göre dağıtmamız gerekiyor. Şu an bu planlamanın uygulaması üzerinde çalışıyoruz. Bu üçlü kullanımı ikinci haftadan itibaren uygulamaya başlayacağız.



SORU ÇÖZÜM SAATİ HAZIRLADIK

Bu arada, 8 ve 12'nci sınıfların öğrencileri ve öğretmenleri için EBA kullanım süreleri artırılarak canlı sınıf desteğini devreye alıyoruz. Canlı sınıfla öğrencilerimiz kendi öğretmenleriyle EBA üzerinden bir sınıf ortamında ders işleyebilecekler. Yine 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerimiz için YKS ve LGS'de sorumlu oldukları ve birinci dönemin başından itibaren işledikleri konulara yönelik programlar hazırlıyoruz. Bu süreçte özellikle 8'inci sınıf öğrencilerimizin sınav hazırlık rutinlerine destek olmak için bir soru-çözüm saati hazırladık. Çocuklarımız bu saatlerde kendileri için hazırlanan örnek soruları ekrandan takip ederek çözebilecekler. İlk etapta uzaktan eğitimi bir hafta düşündüğümüz için öğretmenlerimizi göreve davet etmemiştik. Ancak sürecin uzamasıyla öğretmenlerimiz canlı sınıf uygulamasıyla evlerinde görev alacaklar. Öğrenci-öğretmen etkileşimini teşvik edecek bir çalışmayı hazırladık. Televizyon dersleriyle eş güdümlü olarak öğretmenler kendi öğrencilerine EBA üzerinden ödevlendirme yapıp, soru-cevap-test etkinliklerini yönlendirip, çalışma gönderecekler. Canlı sınıfların kademeli olarak uygulamaya alınması söz konusu. Ders içeriklerini ve sürelerini temel dersleri odağa alan bir yaklaşımla arttıracağız. İlkokul ve ortaokul TV programını saat 15.00'e kadar uzatıp ardından tekrar dersleri yapılacak şekilde düzenlemeyi ortaya koyacağız.

11 VE 12'LERE SAAT SINIRLAMASI YOK

EBA'nın daha etkin kullanılması için sınıfların ihtiyaçlarına yönelik birtakım düzenlemeler yapıyoruz. EBA'yı ilkokul 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerin kullanımına tekrar açtık. 5 ila 10'uncu sınıf öğrencilerinin EBA'ya erişim sürelerini iki katına çıkartacağız. 11 ve 12'nci sınıf öğrencilerinin EBA Akademik Destek sisteminden saat sınırlaması olmaksızın faydalanması uygulamasını başlattık. Tüm bunlar, EBA'nın, normal kullanımın onlarca kat üzerinde kullanılması demek. Bu beraberinde bir yük getiriyor ve bu yükün karşılanması kapsamlı bir teknik çalışma gerektiriyor. Normal şartlarda böyle bir çalışma aylar alır ancak tüm imkanlarımızla güçlendirme çalışmaları yapıyoruz ve her gün, her saat daha iyiye götürüyoruz.

VELİ KUŞAĞI HAZIRLIYORUZ

Herkes için yeni bir deneyim olan uzaktan eğitimde, öğrenci, öğretmen, veli ve içerik sağlayan ekipler yoğun bir gayret içerisinde. Herkes bir yandan kendi sağlığını korumak, bir yandan eğitime devam etmek için uğraşıyor. Bu süreçte en çok da velilerimizin desteğe ihtiyaçları var. Velilerimizin evde çocuklarının uzaktan eğitim sürecinde etkin bir şekilde rol alabilmesi için rehberlik desteği ve bir veli kuşağı hazırlıyoruz. Bu, hepimiz için yeni bir deneyim, yeni bir yolculuk, yeni bir durum. Gayreti birlikte gösterecek, aksaklıkları birlikte aşacak, süreci birlikte tamamlayacak ve okullarımızın kapılarını çocuklarımıza yeniden birlikte açacağız. Siz bize kalbinizin derinliklerinden bir kez 'kolay gelsin' deyin, biz hepsini hallederiz.