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Eğitim
Eğitim Servisi
Haber Giriş: 21.11.2020 - 10:40 | Son Güncelleme:

EBA canlı ders saatlerinde değişiklik

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EBA canlı ders saatlerinde değişiklik
Öğretmen seminerleri koronavirüs önlemleri kapsamında online olarak gerçekleştiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan, kasım ayındaki ara tatilde öğretmenlere yönelik düzenlenen çevrim içi mesleki çalışma programı 16 Kasım Pazartesi günü başladı. Bu süreçte EBA öğretmen girişi yoğun ilgi görüyor. İşte seminer ders programı ve EBA öğretmen giriş ekranı
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Milli Eğitim Bakanlığı EBA ders çizelgesinde değişiklik yaptı. İlkokul, ortaokul ve lise için tek çizelge hazırlandı. Öğleden önce ve öğleden sonra olacak şekilde ikiye bölünen ders programında, öğrencilerin sokağa çıkma yasağının olmadığı 13.00-16.00 saat aralığından yararlanması  hedeflendi. Dikkat çeken detaylardan biri ise canlı ders esnasında öğrencilerin kameralarının kapalı kalacak olması.

İşte MEB tarafından yayımlanan yazı ve yeni ders çizelgesi:

EBA canlı ders saatlerinde değişiklik

-EBA canlı ders özelliğiyle Pazar günü hariç her gün 08.30-20.30 saatleri arasında canlı ders yapılabilmesine olanak sağlanmaktadır. Öğretmen ve öğrencilerimizin aynı anda sisteme getireceği yoğunluğun dağıtılmasının hedeflendiği okul seviyelerine göre olan zaman planlamaları da belirlendi.

-Hazırlık sınıfı hariç tüm seviyedeki öğrenciler için Pazartesi - Cumartesi günleri dahil her gün 9 ders olmak üzere haftalık toplam 54 EBA Canlı Ders yapılabilmesine olanak sağlanıyor.

-Lise hazırlık sınıflarının Pazar hariç her gün 08.30 - 20.20 saatleri arasında istenilen saatte ders yapabilmesine imkan sağlandı.

SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİNDE DERS YOK

-Öğrencilerin sokağa çıkma yasağının olmadığı 13.00 ile 16.00 Aralığı ve Cuma namazı saatine denk gelen zaman aralığının dikkate alınabilmesine olanak sağlama amacıyla günlük ve haftalık ders saatlerinden daha fazla ders saati sağlandı. Öğretmenler ilgi yazıda belirtilen çizelgeleri esas alarak ders atamalarını belirtilen saat aralıklarından istedikleri saatlere yapabilecek.

CANLI DERSTE KAMERALAR KAPALI

-Canlı Dersler sırasında öğrencilerin kameraları genellikle kapalı olacak, ancak ders süresince birkaç kez olmak üzere derse odaklanmayı artırmak ve kontrol amaçlı olarak öğretmenler, öğrencilerin kameralarını kısa süreli açmalarını isteyecek.

-EBA Canlı Ders ve harici canlı ders atamaları öğretmenler tarafından yapılacak. Okul yöneticileri tarafından okullarındaki sınıf ve branş öğretmenlerinin oluşturdukları canlı ders atama raporları sistem üzerinden görüntülenebilecek.

4 ŞUBEYE KADAR BİRLEŞTİRME YAPABİLABİLCEK

-Tüm seviyeler için şube birleştirmeden de ders atamasına olanak sağlanacak geliştirmeler yapıldı. Okullar için kota sınırı bulunmuyor. Öğretmenler, istenmesi durumunda 4 şubeye kadar şube birleştirme özelliğini kullanabilecekler

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