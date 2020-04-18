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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 18.04.2020 - 11:07,Son Güncelleme:

EBA altyapısı hazırdı... Bakan Selçuk, öngörülü olmanın yararına dikkat çekti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA’nın 10 milyondan fazla indirildiğini söyledi.

EBA altyapısı hazırdı... Bakan Selçuk, öngörülü olmanın yararına dikkat çekti
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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronivrüs salgını nedeniyle, Türkiye’de okullar 23 Mart’ta uzaktan eğitime başladı. Öğrenciler eğitimlerine EBA TV ya de EBA mobil uygulamasından devam ediyor. Bu süreçte EBA uygulamasının 10 milyondan fazla indirildiğini söyleyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, twitter hebasından yaptığı açıklamada bu dönemde öngörülü olmanın meyvelerinin yenildiğine dikkat çekti:
“Eğitimde öngörülü olabilmek hedefindeydik. Çocuklar diledikleri her yerde eğitim alabilsin istemiş ve EBA’nın mobil uygulamasını yapmıştık. Sonra öngörülemeyen bir şey oldu ve uzaktan eğitime geçtik. Bu süreçte EBA mobil uygulaması 10 milyonun üzerinde indirildi.”

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