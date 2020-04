‘EBA Akademik Destek Sistemi'ne yoğun ilgi

AKILLI ÖNERİ SİSTEMİ DE VAR

‘EBA Akademik Destek Sistemi’nde her öğrenci yapay zekâ destekli sistem tarafından kendisi için önerilen çalışma stratejisiyle üniversite hedeflerine doğru ilerliyor. Sistem, öğrencilerin 'Sıfırdan Çalış', 'Eksiklerini Kapat' ve 'Sorulara Yüklen' gibi farklı stratejiler seçmesine olanak sağlıyor. Öğrenci tarafından hedeflenen bölümün puanı, puan türü, konuyla ilişkili ÖSYM’nin sorduğu soruların toplam sorulara oranı, öğrencinin bu ders ile ilişkili sınav bölümlerindeki net hedefleri gibi verilerle kişiye özel yol haritasını ADES oluşturuyor. Öğrenciler tüm konulara eşit zaman harcamak yerine, hedefe ulaşmak için önem vermeleri gereken konulara yönelebiliyorlar. Akıllı öneri sistemi de bulunan ADES’te 240 binden fazla soru bulunuyor. ADES’te öğrencinin bir konuyu ne derinlikte kavradığını kestirmek için öğrencinin deneme sınavı soruları ve test soruları cevapları, soru zorluk parametreleri ve hangi sıra ile çözüldükleri analiz edilerek hedefleriyle karşılaştırılıyor. Bunun sonucunda sıradaki konunun önerilip önerilmeyeceğine yine sistem tarafından karar veriliyor.

'SİZE NE LAZIM DİYE SORDUK'

Akademik Destek Sistemine ilişkin değerlendirme yapan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şöyle konuştu:

“Yılın başında gençlerimize 'Size ne lazım' diye sorduk, ve ne lazım dedilerse EBA Akademik Destek Sistemi’ne öyle yön çizdik. Öğrencilerimiz üniversite sınavına hazırlanırken tam ihtiyaçları olanı ortaya koymak için büyük gayret sarf ettik. Elbette o zaman böyle bir salgın dönemiyle karşılaşabileceğimizi düşünmemiştik. Şu an içinde bulunduğumuz uzaktan eğitim koşullarında Akademik Destek Sistemi’ne olan ihtiyaç daha da arttı. Bir milyona yakın gencimizin gösterdiği ilgiden ve her gün sisteme kayıt yaptıran onlarca yeni öğrencimizin olmasından mutluluk duyuyoruz. Akademik Destek Sistemi’mizin yanı sıra EBA’da, LGS ve YKS’ye hazırlık yapan 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerimizin tamamına sunduğumuz canlı ders uygulaması da her geçen gün daha fazla kullanılıyor. Öğrencilerimizin kendi öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarıyla çevrimiçi ders yaptıkları EBA Canlı Sınıf uygulamasında 13 Nisan'dan itibaren, ilk 15 günde işlenen ders sayısı 650 bini aştı. Bu derslerin 150 bini ilk hafta yapılmıştı. Talep giderek yoğunlaştı. İkinci hafta 500 bin canlı ders yapıldı. Bunların yaklaşık 200 bini hafta sonunda işlendi. Uzmanlarımız EBA Kontrol Merkezi’nde 7 gün 24 saat daha fazla öğrenci ve öğretmene hizmet sunabilmek çalışıyorlar. Gelişen durumlara, öğrencilerimizin ihtiyaçlarına göre ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.”