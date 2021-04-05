EBA, 20 milyardan fazla kez ziyaret edildi 

2020 - 2021 eğitim öğretim yılında 21 Eylül 2020 - 2 Nisan 2021 tarihleri arasında EBA TV İlkokul, EBA TV Ortaokul ve EBA TV Lise kanallarından toplam 8 bin 365 saat yayın yapıldı. Yayınlar Ankara ve İstanbul'da bulunan 13 ayrı stüdyoda çekildi. 23 Mart 2020 - 2 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan toplam yayın saati ise 14 bin 560 oldu. Uzaktan eğitim süresi boyunca toplam 10 bin 173 ders videosu ve bin 19 ders dışı etkinlik videosu hazırlandı. Ders videolarının 5 bin 847'si, ders dışı etkinlik videolarının 798'i ise 2020 - 2021 eğitim öğretim yılı için hazırlandı.

Diğer yandan, EBA Mobil uygulaması da Android cihazlar için 29,4M, iOS cihazlar için 3M indirilme sayısına ulaştı.

21 Eylül 2020 - 2 Nisan 2021 tarihleri arasında 12 milyon 651 bin 735 öğrenci ve 987 bin 678 öğretmen EBA'yı, 811 bin 152 öğrenci ve 167 bin 304 öğretmen de EBA Akademik Destek'i aktif bir şekilde kullandı.

EN ÇOK İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ İZLEDİ

Okul öncesi seviyesinde ise 304 bin 109, ilkokul seviyesinde 75 milyon 939 bin 399, ortaokul seviyesinde 67 milyon 273 bin 206 ve lise seviyesinde 56 milyon 582 bin 584 EBA Canlı Ders yapıldı. Böylece 2020 - 2021 eğitim öğretim yılında 3 Nisan tarihine kadar toplam 200 milyon 99 bin 298 Canlı Ders yapıldı.

190 DESTEK NOKTASI

Uzaktan eğitim sürecinde internet erişimi ve cihaz desteği ihtiyacı olan öğrenciler için 15 bin 248 EBA Destek Noktası kuruldu ve 190 gezici EBA Destek Noktası oluşturuldu. Ayrıca 25 GB kapasiteli GSM internet hizmeti olan 586 bin 245 adet tablet bilgisayar ve 105.000 sınıf için webcam dağıtıldı.