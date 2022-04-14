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Eat 2. Ve 3. Hali Nedir? Eat Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Eat 2. Ve 3. Hali Nedir Eat Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

İngilizcedeki önemli kelimelerden biri olarak eat sözcüğü öne çıkıyor. Özellikle taşımış olduğu anlam kapsamında günlük yaşamın yaygın sözcükleri içerisinde yer alır. Peki eat 2. ve 3. hali nedir? Eat fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri ile örnek cümleleri derledik.

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Kelimeler üzerinden İngilizcedeki cümleler farklı biçimlerde ele alınır. Özellikle kelimelerin 2. ve 3. hali düzenli ve düzensiz olmasına bağlı şekilde farklılık gösterir. Bu konuda merak edilen kelimeler arasında ise eat sözcüğü yer almaktadır. 

 Eat 2. Ve 3. Hali Nedir? 

 Düzensiz fiiller içerisinde yer alan eat kelimesi, farklı biçimlerde 2. ve 3. hali ile ele alınır. Böylece öne çıkan halleri ile beraber amaca uygun şekilde değişik okunuşu ve yazılışları eşliğinde cümlede kullanılır. 

 - Ate (İkinci hali?

 - Eaten (Üçüncü hali) 

 Yukarıda öne çıkan halleri ile beraber cümle içerisinde farklı biçimlerde kullanmak mümkün. Böylece taşıdığı anlam ile değişik yerlerde farklı gramer ve dilbilgisi kapsamında değerlendirilir. 

 Eat Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler 

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 Türkçe üzerinden bakıldığında ‘yemek’ anlamına gelen eat kelimesi düzensiz bir fiildir. Bu doğrultuda ikinci ve üçüncü hali ile beraber farklı kelimeler üzerinden ele alınır. Bu kelimeler eşliğinde cümle üzerinde durum daha iyi anlaşılabilir. 

 - I ate dinner quickly

 - I have eaten right now 

 Bu şekilde yukarıdaki örneklerde olduğu gibi ikinci ve üçüncü hali üzerinden bu kelimeyi kullanmak mümkün.

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