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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 22.04.2021 - 15:56 | Son Güncelleme:

e-YDS ve ALES giriş belgeleri erişime açıldı

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e-YDS ve ALES giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme Yerleştirme ve Seçme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Nisan’da uygulanacak e-YDS 2021/2 Farsça ve 25 Nisan’daki  e-YDS 2021/3 İspanyolca/İtalyanca ile  2 Mayıs’ta uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1)  giriş belgeleri erişime açıldı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilir.

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