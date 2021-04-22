Hürriyet Eğitim
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e-YDS ve ALES giriş belgeleri erişime açıldı
Ölçme Yerleştirme ve Seçme Merkezi (ÖSYM) tarafından 24 Nisan’da uygulanacak e-YDS 2021/2 Farsça ve 25 Nisan’daki e-YDS 2021/3 İspanyolca/İtalyanca ile 2 Mayıs’ta uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) giriş belgeleri erişime açıldı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesine, https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilir.