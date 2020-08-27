MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberlerie-YDS Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı
GeriEğitim e-YDS Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
Eğitim Servisi
Haber Giriş: 27.08.2020 - 14:51 | Son Güncelleme:

e-YDS Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
e-YDS Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı
Abone Olgoogle-news

Ankara, İstanbul ve İzmir’de 29 Ağustos Cumartesi günü yapılacak e-YDS 2020/10 için Sınava Giriş Belgeleri adayların erişimine açıldı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınava girecek adaylara başarı dileğinde bulundu.

 

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 29 Ağustos Cumartesi günü Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav merkezlerinde yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) için bir duyuru yaparak Sınava Giriş Belgelerinin adayların erişimine açıldığını bildirdi.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav merkezlerinde yapılacak e-YDS 2020/10 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından sınava girecek adaylar için şu paylaşımda bulundu:

“29 Ağustos 2020 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav merkezlerimizde gerçekleştireceğimiz e-YDS 2020/10 Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır. Adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim.”

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle