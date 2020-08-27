e-YDS Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 29 Ağustos Cumartesi günü Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav merkezlerinde yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) için bir duyuru yaparak Sınava Giriş Belgelerinin adayların erişimine açıldığını bildirdi.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav merkezlerinde yapılacak e-YDS 2020/10 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından sınava girecek adaylar için şu paylaşımda bulundu:

“29 Ağustos 2020 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav merkezlerimizde gerçekleştireceğimiz e-YDS 2020/10 Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır. Adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim.”