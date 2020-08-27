e-YDS Sınava Giriş Belgeleri erişime açıldı
Ankara, İstanbul ve İzmir’de 29 Ağustos Cumartesi günü yapılacak e-YDS 2020/10 için Sınava Giriş Belgeleri adayların erişimine açıldı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınava girecek adaylara başarı dileğinde bulundu.
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 29 Ağustos Cumartesi günü Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav merkezlerinde yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) için bir duyuru yaparak Sınava Giriş Belgelerinin adayların erişimine açıldığını bildirdi.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.
Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav merkezlerinde yapılacak e-YDS 2020/10 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından sınava girecek adaylar için şu paylaşımda bulundu:
“29 Ağustos 2020 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav merkezlerimizde gerçekleştireceğimiz e-YDS 2020/10 Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır. Adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim.”
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