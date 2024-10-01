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e-YDS İngilizce Farsça başvuruları

Güncelleme Tarihi:

#ÖSYM#E-YDS 2024#E-Sınav
e-YDS İngilizce Farsça başvuruları
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2024 16:19

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Farsça ve İngilizce alanında düzenlenecek e-YDS 2024 için başvuruların alınmasına başlandığını duyurdu.

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ÖSYM'den yapılan açıklamada; Sınava başvurular, 1-10 Ekim 2024 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını 1 Ekim 2024 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM’nin internet adresinden yapılacaktır. 19 Ekim 2024 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır. Adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav uygulama binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 4376, İstanbul’da 472, İzmir’de 120 ve Adana’da 316 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır. Adaylar, deneme e-Sınav uygulaması ve 2024 e-YDS Kılavuzu’na ÖSYM'nin internet adresinden erişebilecektir." denildi

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#ÖSYM#E-YDS 2024#E-Sınav

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