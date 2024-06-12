e-YDS İngilizce başvuruları başladı

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Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav binalarında uygulanacak e-YDS’ye başvurular, 12-27 Haziran tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet adresinden yapılacak. Sınava alınacak aday sayısı, e-sınav binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından kontenjan; Ankara’da 4 bin 376, İstanbul’da 472, İzmir’de 120 ve Adana’da 316 olarak belirlendi. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenip, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için başvuru sonlandırılacak.

ADAYLARA DENEME SINAVI HAZIRLANDI

ÖSYM’den yapılan açıklamada “e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması amacıyla deneme e-Sınavı hazırlandı. Sınava katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemli” denildi.

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