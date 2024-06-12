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e-YDS İngilizce başvuruları başladı

Güncelleme Tarihi:

#ÖSYM#E-YDS 2024/6#E-YDS İngilizce Başvuruları Başladı
e-YDS İngilizce başvuruları başladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 14:35

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 6 Temmuz’da yapılacak  Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS 2024/6) İngilizce alanı için başvurular başladı.

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Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav binalarında uygulanacak e-YDS’ye başvurular, 12-27 Haziran tarihleri arasında ÖSYM’nin resmi internet adresinden yapılacak. Sınava alınacak aday sayısı, e-sınav binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından kontenjan; Ankara’da 4 bin 376, İstanbul’da 472, İzmir’de 120 ve Adana’da 316 olarak belirlendi. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenip, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için başvuru sonlandırılacak.

ADAYLARA DENEME SINAVI HAZIRLANDI
ÖSYM’den yapılan açıklamada “e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması amacıyla deneme e-Sınavı hazırlandı. Sınava katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemli” denildi.

 

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2024 ELEKTRONİK YABANCI DİL SINAVI (2024 E-YDS) KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

DENEME E-SINAV İÇİN TIKLAYIN

 

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#ÖSYM#E-YDS 2024/6#E-YDS İngilizce Başvuruları Başladı

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