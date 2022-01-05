e-YDS İngilizce başvuruları başladı

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada sınava başvuru sürecinin 5 - 20 Ocak tarihleri arasında olduğu belirtildi. Adaylar, başvurularını ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden yapacak. e-YDS’ye başvuru yapacak adayların ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan; Ankara’da 4 bin, İstanbul’da 432, İzmir’de 84, Adana’da 294 olarak belirlendi. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dahil edilecek. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.