e-YDS İngilizce başvuruları başladı

ÖSYM tarafından 19 Aralık’ta Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-Sınav uygulama binalarında yapılacak. Adaylar, cevaplama süresi 180 dakika olan sınava saat 13.30’dan sonra alınmayacak. e-YDS 2020/13 İngilizce sınava başvuru süreci, 18 Kasım 2020 – 10 Aralık 2020 tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 18 Kasım’da ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabilecekler. e-YDS’ye başvuracak adayların ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI 4 BİN 16

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 3 bin 500, İstanbul’da 432, İzmir’de 84 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacak. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.

ONLINE DENEME SINAVI

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacıyla deneme e-Sınav hazırlandı. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemli olduğundan ÖSYM tarafından deneme e-Sınav uygulaması yayınlandı.

2020 E-YDS KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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