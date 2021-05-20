ÖSYM'den sınav duyuruları

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada adayların, sınava girecekleri bina, salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. Kimlik belgesi olmayan adayların sınav günü saat 11.00-13.30 arasında İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce açık tutulacak. Ayrıca e-YDS 2021/4 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

23 Mayıs’ta uygulanacak olan e-YDS 2021/5 Yunanca/Bulgarca için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

30 Mayıs'ta İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.