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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 20.05.2021 - 14:30 | Son Güncelleme:

ÖSYM'den sınav duyuruları

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ÖSYM'den sınav duyuruları

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 22 Mayıs’ta yapılacak e-YDS 2021/4 İngilizce, 23 Mayıs’ta uygulanacak e-YDS 2021/5 Yunanca, Bulgarca ve 30 Mayıs'ta yapılacak olan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği - İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/1) adaylarının sınava giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada adayların, sınava girecekleri bina, salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. Kimlik belgesi olmayan adayların sınav günü saat 11.00-13.30 arasında İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce açık tutulacak. Ayrıca e-YDS 2021/4 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

23 Mayıs’ta uygulanacak olan e-YDS 2021/5 Yunanca/Bulgarca için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.

30 Mayıs'ta İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2021-İSG/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

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