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e-YDS başvuruları başladı

Güncelleme Tarihi:

#ÖSYM#E-YDS#E-YDS Başvuruları Başladı
e-YDS başvuruları başladı
Oluşturulma Tarihi: Mart 18, 2025 14:21

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 5 Nisan’da yapılacak Elektronik Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (e-YDS) başvurularının 18-25 Mart tarihleri arasında alınacağını duyurdu.

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ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre; e-YDS Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında düzenlenecek.

Sınava başvurular, 18-25 Mart tarihleri arasında ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapılabilecek. Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının kapasitesiyle sınırlı olacak.  Bu sınav için kontenjanlar; Ankara’da 4 bin 376, İstanbul’da 455, İzmir’de 120 ve Adana’da 316 olarak belirlendi. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecek.  Açıklamada, “e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından adayların sınavda uygulanacak arayüzleri sınav öncesinde tanıması amacıyla deneme e-Sınavı hazırlandı. Sınava katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemli” denildi.

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Deneme sınavına ve kılavuza ulaşmak için tıklayın.

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#ÖSYM#E-YDS#E-YDS Başvuruları Başladı

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