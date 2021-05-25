e-YDS 2021/8 İngilizce başvuruları başladı

Adaylar, 25 Mayıs – 10 Haziran tarihleri arasında ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'ten itibaren başvuru yapabilecek. Adayların ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.

4610 KİŞİ GİRECEK

Sınava girecek kişi sayısı, sınav binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından kontenjan, Ankara’da 3800, İstanbul’da 432, İzmir’de 84, Adana’da 294 olarak belirlendi. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dahil edilmiş olacak. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak. e-YDS, elektronik ortamda yapılacağı için adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacıyla deneme e-sınavı hazırlandı.

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