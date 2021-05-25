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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 25.05.2021 - 14:27 | Son Güncelleme:

e-YDS 2021/8 İngilizce başvuruları başladı

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e-YDS 2021/8 İngilizce başvuruları başladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, 19 Haziran tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki yapılacak olan e-YDS 2021/8 İngilizce başvuruları başladı.

Adaylar, 25 Mayıs – 10 Haziran tarihleri arasında ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'ten itibaren başvuru yapabilecek. Adayların ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. 

4610 KİŞİ GİRECEK
Sınava girecek kişi sayısı, sınav binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından kontenjan, Ankara’da 3800, İstanbul’da 432, İzmir’de 84, Adana’da 294 olarak belirlendi. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dahil edilmiş olacak. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak. e-YDS, elektronik ortamda yapılacağı için adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacıyla deneme e-sınavı hazırlandı. 

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