MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim Haberlerie-YDS 2021/7 başvuruları başladı
GeriEğitim e-YDS 2021/7 başvuruları başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 29.04.2021 - 14:32 | Son Güncelleme:

e-YDS 2021/7 başvuruları başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
e-YDS 2021/7 başvuruları başladı

Ölçme Yerleştirme ve Seçme Merkezi (ÖSYM) tarafından 30 Mayıs’ta Almanca ve Fransızca alanında yapılacak olan e-YDS 2021/7 (Yabancı Dil Seviye Belirme Sınavı) başvuruları başladı.

29 Nisan-20 Mayıs 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden başvuru yapacak olan adayların ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Sınava alınacak aday sayısı, binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından, kontenjan, Ankara’da 3500, İstanbul’da 432, İzmir’de 84, Adana'da 294 olacak. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacak. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek.

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile  deneme e-sınavı hazırlandı. 

DENEME SINAVI İÇİN TIKLAYIN

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi