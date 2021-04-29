e-YDS 2021/7 başvuruları başladı

29 Nisan-20 Mayıs 2021 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden başvuru yapacak olan adayların ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Sınava alınacak aday sayısı, binalarının kapasitesiyle sınırlı olacağından, kontenjan, Ankara’da 3500, İstanbul’da 432, İzmir’de 84, Adana'da 294 olacak. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacak. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek.



e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlandı.

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