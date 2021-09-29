e-YDS 2021/13 İngilizce başvuruları başladı

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Başvurular, 29 Eylül - 4 Kasım tarihleri arasında ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak. Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 3 bin 800, İstanbul’da 432, İzmir’de 84, Adana’da 294 olarak belirlendi. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dahil edilmiş olacak. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenip, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacak.

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